Magnus Djuse viser vei mot flotte lunsjkroner

Bankeren senker en svært billig gjeng! Storfavoritt med null seire på ni forsøk etter slike avbrekk som nå... Du blir vel med oss i jakten på lunsjkronene klokken 12.45?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







OBS! Tipsene er oppdaterte! Etter strykninger står også 8 Vollanfaks alene i V65-2!

Romme står for dagens lunsjomgang, og det er ganske bra kvalitet på denne omgangen. Vi klemmer til med et bankerspill direkte, og vi blir overrasket om 6 Hilltop Hawk taper mot en svært billig gjeng. ALL IN! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Hilltop Hawk – Dukker opp etter pause, og gjør det i et svært billig løp. Glem ikke at denne i sitt siste løp stod til 2,3 i odds mot Van Gogh Z.S., og hadde den vært med her, ja, da hadde den stått til 1,1 i odds. Daniel Reden har flott form på stallen sin, han har funnet en riktig oppgave til sin talentfulle springer, og en strykning gjør dessuten det slik at den vil få bedre plass i volten. Lar seg rett og slett ikke slå?

V65-2 : 6 Alfa Lina – Spinner til tet, og siden er dette hesten å slå? Har virkelig levert varene som unghest, og altså tjent over 1,4 millioner i knalltøffe omgivelser. Vil tjene mye på at den er kjapp fra start mot eldre hester også, og vi er altså inne på at den vil lede dette lenge. Slår til som en godbit? PS. Når Alfa Lina var kun 3-år så uttalte treneren at den allerede sprang i åttetall rundt 5 Alfie…

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 12 Gitan De Touchyvon – Er VELDIG bra, og den gjør en spennende start etter pause. Tredje sist viste den 15,3/2800m etter galopp, og det er snakk om en ordentlig sterk type dette. Er vrien fra start, men kommer den seg feilfritt avgårde så må sjansene være store mot en svært overkommelig gjeng. SPILLES!

V65-4 : 2 Hera Eck – Kusken her er ikke enkel å sveive inn, men slike kusker fortjener et forsøk når de har hatt tur i sporlottoen. Hera Eck var knallgod i nederlaget mot en såpass god hest som Smaragd Norrgård nest sist, mens den fullførte godkjent etter galopp sist. Ligger veldig i skorpen, og den kan ikke få en spesielt mye bedre oppgave enn dette. Prøves som et mulig sjokk i et ellers jevnt oppgjør!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 1 Jennifer Web – Er ingen stjerne, men favoritten kan naturligvis renne unna fra tet. Vi er dog ikke helt solgt på denne favoritten, og plukker med oss 10 Platinum Tile på alle bonger. Denne er nemlig KNALLGOD, og gjør en spennende start for sin nye trener. Viste 13/1200m etter en grov galopp nest sist, mens den ble sittende bom fast som fulltanket sist. Kan vinne om det bare løser seg!

V65-6 : 6 Maximus – Strålende finale med en god del gode hester på farten. 4 Moses blir TUNGT betrodd, men vær litt OBS på at den har 0 seire på 9 forsøk etter lengre opphold som dette… Vår ide har superform, og ble sittende bom fast sist. Er kjapp fra start, og nå prøver man mot tet? Må ha en fin sjanse i et løp som dette. SPILLES!

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.