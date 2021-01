Nav-spådom: Flere utenfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

I tillegg venter de at Norge vil mangle arbeidskraft innen særlig yrkesfag og helsefag, at det er økt risiko for at flere havner utenfor arbeidslivet, og at folk må oppdatere kompetansen sin oftere, skriver NRK.

– Koronapandemien speeder opp omstillingsbehovene i arbeidslivet. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være forberedt på at arbeidslivet kan endre seg ganske raskt, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Særlig ufaglærte i lavkompetansejobber risikerer å havne utenfor arbeidslivet, og det gir også risiko for at inntektsforskjellene fortsetter å øke.

– Vi får både flere som risikerer å havne utenfor arbeidslivet, samtidig som vi kommer til å ha større behov for arbeidskraft. Det er et kjempeparadoks, når vi vet at Norge skriker etter faglært arbeidsplass i en normalsituasjon, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).



