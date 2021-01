Slått ut av «Mesternes mester» av romkameraten: – Jeg møtte min overmann

Seks ble til fem etter nok en nattest.

Mens Magnus Midtbø (32) nok en gang ble temavinner i denne ukens «Mesternes mester», havnet Johann Olav Koss (53) nederst på den endelige resultatlista i temaet lagånd 2.

Den tidligere skøyteløperen satt igjen med kun seks poeng etter de tre øvelsene, og måtte med det ut i denne ukens nattest. Med seg tok han den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal (38), som lå over ham med ti poeng i sammendraget.

Slått ut i balanse

Mens dette var Svindals første nattest, har Koss tidligere kommet seirende ut – mot fotballspiller Linda Medalen (55).

Denne gangen måtte han derimot se seg slått, da Svindal var overlegen i balansekampen.





– Det var jo forferdelig trist å ryke. Jeg ville gjerne være med videre, men møtte min overmann, sier Koss til Nettavisen.

– Det var absolutt ikke en god strategi sånn sett å velge Aksel som motstander i nattest, men det var det som var mest rettferdig - da han var den neste på poenglista, legger han til.

Slo tre år gammel rekord

Selv om han ikke nådde helt til topps, har Johann Olav Koss imponert stort i «Mesternes mester».

Allerede i andre program slo han nemlig den tre år gamle rekorden i 90-graderen, som det tidligere var skøytekollega Bjørg Eva Jensen (60) som hadde. Hun satt i 33 minutter og ett sekund i samme øvelse 2018, men ble i år slått av Koss.

Da 53-åringen ga seg i 90-graderen hadde han nemlig sittet i hele 40 minutter og fire sekunder. Da hadde han sittet 24 minutter lenger enn Aksel Lund Svindal – som ble nest best.

Til Nettavisen forteller han at han aldri hadde sett for seg å slå Jensens rekord da han satte seg ned.

– Ikke i nærheten engang, så det var jo overraskende. Jeg hadde stått i ti-tolv minutter da jeg trente på det her hjemme, så jeg tenkte jo at jeg kom til å få nok poeng til å overleve. Men ikke sette en ny rekord, nei, sier 54-åringen.

Koss påpeker samtidig at det nå i etterkant føles godt å ha slått Svindal på akkurat dette, spesielt da han vant nattesten.

Det skøyteløperen kommer til å ta med seg som det beste minnet fra deltakelsen, er gode vennskap.

– Det må være å være sammen med den gjengen og bli kjent med enkeltpersonene. Det har vært utrolig hyggelig, og vi levde jo i en kohort, så vi ble veldig godt kjent. På grunn av alle reglene kunne vi ikke gå så mye utenom huset heller, så det var bare oss – og vi ble veldig godt kjent, forteller Koss.

Innlosjert på Nes Verk

Også etter at han ble slått ut av konkurransen, stortrivdes Koss. Da flyttet han nemlig inn på Nes Verk sammen med de andre utslåtte deltakerne. Dette for at de alle skulle kunne delta på finalen, og for å ikke røpe hvem som ble vinneren.

Tvedestrandsposten har tidligere omtalt den tidligere håndballstjernen Cecilie Legangers (45) «uforglemmelige» opphold på Nes Verk, og også Koss skryter hemningsløst av familien som innlosjerte deltakerne etter konkurransen.

– Vi hadde det fryktelig moro og så fint, og ble så godt ivaretatt av familien vi bodde hos. Det var jo enda mer luksus der, for der lagde vi ikke maten selv engang, ler han.

Da Koss omsider kom hjem, satte han stor pris på å tilbringe tid med familien igjen.

– Jeg savnet det familiære kaoset vi har hver dag. Barna mine og kona mi, vi er fryktelig nære, og kaller hverdagen et Koss-kaos uten like. Så vi prøver å få alle til å møtes og få oppmerksomhet og tid. Men det var ikke så dumt å være litt borte heller, for det du opplever da er at du virkelig savner det du har der hjemme, forteller den tidligere OL-vinneren.

– Også ble det utallige spørsmål om hvordan det hadde gått, selvfølgelig, legger Koss til, og røper at heller ikke familien vet hvor langt han kom i «Mesternes mester»-konkurransen.

– Så i kveld blir det trist i stua, avslutter han.

