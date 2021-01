Johnson & Johnson melder at selskapets koronavaksine er 66 prosent effektiv

Koronavaksinen som er utviklet av Johnson & Johnson, ser ut til å være 66 prosent effektiv mot covid-19, opplyser legemiddelgiganten.

I motsetning til andre vaksiner trengs det kun én dose av selskapets vaksine.

Samtidig er den mindre effektiv enn for eksempel vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna, viser data som Johnson & Johnson la fram fredag.

De to andre vaksinene har en effektivitet på henholdsvis 95 og 94,1 prosent.

Johnson & Johnsons nye data er fra de kliniske testene i fase 3 av utprøvingen av vaksinen. Nesten 44.000 mennesker i en rekke land har deltatt i studien.

Resultatene viser også at vaksinen er mindre effektiv enn snittet på 66 prosent i Sør-Afrika og mer effektiv i USA. I Sør-Afrika beskytter den kun 57 prosent av de vaksinerte, mens andelen i USA er 72 prosent. Forklaringen er at en mer smittsom virusvariant er langt mer utbredt i Sør-Afrika enn i USA og en rekke andre land, og vaksinen beskytter ikke like godt mot denne som andre varianter, ifølge selskapet.

Johnson & Johnson vil i neste uke søke om en såkalt nødgodkjenning hos det amerikanske legemiddelverket FDA.

– Vi er stolte av å ha nådd en kritisk milepæl, og vårt engasjement for å løse den globale helsekrisen fortsetter med stor hast for alle og overalt, sier selskapets toppsjef Alex Gorsky.

