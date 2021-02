Nå får 1,9 millioner nordmenn penger på konto fra Coop. Forbrukerøkonom Derya Incedursun har ett klart råd.

Fjorårets kjøpeutbytte tikker i disse dager inn på medlemskontoen til alle Coop-medlemmer, eller medeiere.

- Ja, nå bør alle sjekke kontoen. Vi utbetaler et rekordstort kjøpeutbytte fra 2020, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge til Nettavisen.

Aldri før har dagligvarekjeden betalt ut 1,3 milliarder kroner i kjøpeutbytte. Til sammenligning var kjøpeutbyttet fra 2019, som ble utbetalt i 2020, på 1,1 milliarder kroner.

- Det er et spesielt år vi har lagt bak oss, men overskuddet fra den høye omsetningen vi hadde, deler vi nå med alle våre kunder, som også er våre medeiere, sier Stokke.

Denne fordelen mener han er viktig for Coop, da det synliggjør bakgrunnen for Coop - at kundene er medeiere.

- Helt ekstrem

I tillegg til det rekordstore kjøpeutbyttet, har de aldri før hatt et høyere beløp på samlet besparelse fra kupongrabatter, verdier fra medlemskupp og andre medlemsfordeler.

Totalt har Coop-medlemmene fått fordeler for 2,4 milliarder kroner i 2020.

Det er imidlertid ikke bare dagligvaresegmentet som har gått bra.

- Byggomsetningen var helt ekstrem i 2020. Selv om folk jobber hjemmefra, finner noen tid til å pusse opp hjemme, sier Stokke.

Han forteller at Coop økte omsetningen med 1,5 milliarder i 2020 for sine byggevarehus Obs BYGG og Byggmix, som gir en vekst på 27 prosent. Totalt omsatte kjeden byggevarer for nesten 7,5 milliarder kroner i 2020.

Nye kunder har dagligvarekjeden også fått det siste året.

- Vi har fått 120.000 nye medlemmer i løpet av året, noe vi setter stor pris på. 38 prosent er under 30 år, mens 60 prosent er under 40 år, og det er gledelig å få flere unge medlemmer, sier Stokke.

- Ta ut pengene

Renta på Coop-kontoen din er ikke veldig høy, og nettopp derfor bør du ikke la pengene stå på kontoen.

- Ta ut pengene når du har mulighet til det, så kan du plassere dem på en konto med høyere rente, er det klare rådet fra forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Renta på Coop-kontoen settes av det enkelte samvirkelag som kunden er medeier i, så det kan være variasjoner, men hos Coop Øst er renta på brukskonto på 0,25 prosent på alle innskudd utover ansvarsinnskudd på 300 kroner. På høyrentekonto med innskudd inntil 100.000 kroner er renta på 1 prosent, men fra 15. mars er den på 0,75 prosent.

- Jeg ser ingen grunn til at du bare skal la pengene stå på Coop-kontoen din. Kan du få mer ut av pengene, så gjør du det, sier Incedursun.

Hun mener det ikke spiller noen rolle hvor mye penger du får igjen. Om du ikke trenger pengene akkurat nå, kan du sette dem på sparekonto, fond eller BSU.

- Om du så får bare 2-400 kroner, er det penger det også. Alle monner drar, sier hun.

Spesielt unge bør vurdere å sette pengene på BSU-kontoen. Incedursun påpeker at noen ganger har man råd til å sette inn store beløp, mens andre ganger blir det små beløp - og alt er like bra.

