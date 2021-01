EU innfører eksportkontroll for vaksiner

EU-kommisjonen har innført et register som skal sørge for at unionen har mulighet til å stanse eksport av koronavaksiner som blir produsert ved anlegg i EU.

Registeret blir etablert etter en konflikt mellom EU og AstraZeneca om tilgang til vaksiner produsert ved anlegg utenfor EU. – Vi betalte disse selskapene for å øke produksjonen, og nå forventer vi at de skal levere, sa EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis da den såkalte åpenhetsmekanismen ble etablert fredag. Vaksineprodusentene skal pålegges å opplyse om planlagt eksport i registeret, slik at EU skal kunne stanse eksport som anses som «upassende». Myndighetene i EU-land vil kunne unnlate å utstede eksportlisens og dermed i praksis hindre at vaksinene forlater EU. Det kan for eksempel skje dersom en leverandør ønsker å sende vaksinedoser ut av EU før selskapet har levert alle dosene som er lovet til unionen. Dette har blitt aktuelt etter at AstraZeneca har varslet at de kan levere langt færre doser i første kvartal enn det EU var forespeilet. – Dagens tiltak ble vedtatt i all hast. Målet er å gi oss full åpenhet umiddelbart. Og hvis nødvendig, vil det også gi oss et verktøy for å sikre vaksineleveranser, sier Dombrovskis.

