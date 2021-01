Aryan Tari spilte sterkt mot russeren Andrej Jesipenko og sikret sin første seier i Wijk aan Zee-turneringen fredag. Magnus Carlsen måtte nøye seg med remis.

Med hvite brikker hadde Tari opparbeidet seg en sterk stilling etter 33 trekk. Russeren så ingen mulighet til å redde remis og ga opp partiet.

– Dagen i dagen kunne ikke vært bedre, sa Tari til TV 2 etter partiet.

Tari har hatt en god turnering i Nederland og hadde sikret seg åtte remis på de ti første rundene. Seieren kom derimot først på det 11. partiet.

– Det føles utrolig godt å få en seier. Jeg har vært her i tre uker uten å vinne et parti. Jeg har vært solid og spilt mange remiser, men samtidig føler jeg at jeg har gått klipp av mange sjanser. Jeg har hatt en del gode stillingen, sa Tari

Ny Carlsen-remis

Med hvite brikker greide ikke Carlsen å true turneringsleder Anish Giri om seieren. Partiet endte i Carlsens åttende remis i turneringen.

Carlsen har slitt i turneringen han har vunnet sju ganger tidligere. Etter seier i åpningspartier spilte han hele sju partier uten seier før han vant i tiende runde tirsdag.

Carlsen ligger på 6.-plass med halvannet poeng opp til Giri i tet. To partier gjenstår i turneringen som avsluttes søndag. Carlsen har igjen Radoslaw Wojtaszek og Maxime Vachier-Lagrave.

Jevnt

Tari skal møte Fabiano Caruana og Nils Grandelius. Han ligger på 9.-plass med fem poeng. Han har dermed gode muligheter for å rykke videre opp på resultatlista.

Taris motstander fredag, russiske Jesipenko, har ligget helt i tetstriden i turneringen, og kunne trengt poeng fredag. Han ligger på 4.-plass et halvt poeng foran Carlsen før helgens avsluttende runder.

Mellom Giri og Jesipenko liggere Caruana og Alireza Firouzja, som møtes fredag ettermiddag. De har i likhet med Jesipenko 6,5 poeng. Ender partiet i remis vil dermed Giri gå inn i den avsluttende runden med et halvt poengs ledelse til resten av feltet.

