AstraZenecas koronavaksine godkjent av EU-kommisjonen

AstraZenecas koronavaksine er godkjent av EU-kommisjonen etter at EUs legemiddeltilsyn ga grønt lys for bruk. Dermed kan den også brukes i Norge.

– Vi har nettopp godkjent AstraZenecas vaksine i EU-markedet etter en positiv vurdering fra legemiddeltilsynet EMA, skriver EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i en Twitter-melding fredag kveld.

– Jeg forventer at selskapet leverer de 400 millioner dosene vi er blitt enige om. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre vaksiner for europeere, våre naboer og partnere verden over, fortsetter hun.

Godkjenningen, som var for en formalitet å regne etter at fagetaten ga tommel opp, kom bare timer etter EMAs beslutning. Dermed er tre vaksiner godkjent i EU – Biontech/Pfizers, Modernas og AstraZenecas.

– Vi vil fortsette vår innsats døgnet rundt for å sikre tilgang for EU-borgere og andre, skriver EU helsekommissær Stella Kyriakides i en Twitter-melding.

