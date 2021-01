Helsedirektoratet og FHI anbefaler gradvis lemping av tiltakene i Oslo-regionen

I sin anbefaling til regjeringen går Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inn for en forsiktig nedtrapping av tiltakene i hovedstadsregionen.

De to fagorganene mener situasjonen knyttet til utbruddet av den fryktede engelske virusvarianten fortsatt er uoversiktlig.

De anbefaler derfor at iverksatte tiltak i all hovedsak forlenges en uke.

Likevel foreslås det enkelte justeringer for å redusere tiltaksbyrden i kommunene i hovedstadsregionen, spesielt for barn og unge.

«Nedtrapping i en uoversiktlig situasjon bør skje gradvis», understreker Helsedirektoratet.

Noen av de foreslåtte lettelsene er som følger:

*De anbefaler at flere butikker, men ikke kjøpesentre og varehus, kan åpne.

*De anbefaler også lettelser i fritidsaktiviteter for barn og unge.

*De åpner også for at ungdom kan ha besøk, men ikke flere enn fem. Begrunnelsen for dette er at det nye viruset ikke smitter mer mellom barn, at barn og unge har liten mobilitet og holder seg for det meste inne sin kommunen, skriver Helsedirektoratet.

*I tillegg anbefaler de at skoler og barnehager kan returnere til gult nivå.

Reklame Strømmen er 33 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen