Med startnummer 2 satte Kajsa Vickhoff Lie standarden i super-G-rennet i Garmisch lørdag. Det holdt til 2.-plass bak suverene Lara Gut-Behrami.

Med en ledelse på 2,29 sekunder foran første utøver, tydet mye på at en jublende Vickhoff Lie hadde kjørt et knallsterkt renn.

Tiden på 1.16,38 så ut til å kunne være en vinnertid helt til storfavoritten Gut-Behrami tok ledelsen med 68/100 sekund foran den norske jenta.

God tid

Men bortsett fra den suverene sveitseren var det ingen som klarte å slå tiden til Vickhoff Lie, som endte på 2.-plass og tok sin første pallplassering i verdenscupen. Marie-Michele Gagnon fra Canada ble nummer tre.

Før lørdagens renn var den tidligere besteplasseringen i verdenscupen for 22-åringen fra Bærum en 4.-plass, mens bestenoteringen i super-G var en 6.-plass.

I storform før VM i super-G

9. februar er det VM i super-G, og med prestasjonen til Vickhoff Lie i Garmisch øynes det håp om norsk VM-medalje i italienske Cortina d'Ampezzo.

Det norske stortalentet vant junior-VM i super-G i Davos 2018, men hadde ikke helt fått ut sitt skyhøye potensial på seniornivå før konkurransen i Garmisch-Partenkirchen lørdag.

Men selv uten pallplass før lørdagens renn, hadde Vickhoff Lie imponert på treningsrennene og det har kun vært et spørsmål om tid før hun skulle få ut potensialet sitt i et tellende renn.

Ragnhild Mowinckel kjørte ikke like godt og endte 2,94 sekunder bak Gut-Behrami i mål, over to sekunder bak landslagsvenninnen.

(©NTB)

Reklame Knalltilbud på ull med elektrisk varme