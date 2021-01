Det blir fortsatt rødt nivå for skoler og barnehager i Nordre Follo neste uke, til tross for at nabokommunene går over på gult nivå.

Da regjeringen la fram planen for en gradvis gjenåpning av Oslo-regionen lørdag, var gult nivå på barnehager og skoler ett av tiltakene. Men i Nordre Follo fortsetter de på rødt nivå i minst en uke til, melder VG. – Vi har en pågående smittesituasjon ved flere av våre barnehager og skoler, så rødt nivå ut kommende uke vil være det smittevernforsvarlig riktige for våre barne- og ungdomsskoler og barnehager, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo. Hun håper skolene kan åpne på gult nivå mandag 8. februar. Reklame NÅ: Rekordlav pris på Northug-brillene Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom