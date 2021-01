Brennhet Wilson straffet Everton

Newcastle-spissen Callum Wilson brente tre store sjanser, men scoret også to ganger og sikret en sensasjonell 2-0-seier borte mot Everton.

Everton snuste på topplasseringene i Premier League, men fikk en skikkelig smell hjemme mot ligaens mest formsvake lag. Wilson var et konstant uromoment, og slik kampen utviklet seg var det ikke overraskende at han ble avgjørende.

28-åringen ble hentet fra Bournemouth foran sesongen, og han har vist seg som avgjørende for at Newcastle holder seg godt over nedrykksstreken. Av lagets 21 scoringer har Wilson scoret ti, og han har også slått fire målgivende pasninger.

Skummel

Lørdag fikk han kampens første skikkelig store sjanse etter en halvtime. Wilson testet Jordan Pickford med en hard og god heading fra en corner, og den fikk Everton-keeperen så vidt fistet i tverrliggeren.

Tidlig i annen omgang var Wilson på farten igjen, men hans avslutning fra god posisjon gikk like til side for Pickfords mål.

For Everton og Dominic Calvert-Lewin ble det en frustrerende dag på jobb. Spissen fikk til lite, mens playmaker James Rodríguez stort sett ble sparket ned når han forsøkte å skape noe.

Dobbel

Newcastle hadde ikke vunnet på sine ni siste PL-kamper, men det skulle lykkes på Goodison Park. Manager Steve Bruce brøt ut i vill jubel da Wilson stanget inn en corner etter 72 minutter. Everton ble hardt straffet for ikke å markere spissen.

Fem minutter før slutt kunne Wilson blitt tomålsscorer. Han ble frispilt av Miguel Almirón og rundet Pickford, men skuddvinkelen ble såpass skrå at han hamret ballen i stolpen.

Målsniken skulle riktig nok bli tomålsscorer likevel. På overtid fikk Newcastle godt med plass på en kontring, og Wilson fikk god tid til å sikte før han hamret inn 2-0.

Med 2-0-seier er Newcastle oppe på 22 poeng og 16.-plass i ligaen. Everton ligger foreløpig på 7.-plassen med sine 33 poeng.

