Trump skiller lag med riksrettsadvokater

Tidligere president Donald Trump skiller lag med sine ledene riksrettsadvokater kort tid før saken mot ham, opplyser to kilder med kjennskap til saken.

Endringen skaper økt usikkerhet om sammensetningen og strategien til forsvarsteamet til Trump.

Butch Bowers og Deborah Barbier, begge advokater fra South Carolina, forlot forsvarergruppen etter det som omtales som en «felles avgjørelse» som skyldes uenighet om retningen på saken.

En av kildene med kjennskap til diskusjonene i forsvarergruppen, sier at nye forsvarere blir presentert de neste dagene.

Bowers og Barbier har ikke svart på forespørselen om å kommentere saken.

Riksrettssaken starter den andre uken i februar. Republikanere og Trump-medarbeidere har gjort det klart at de kommer til å argumentere for at rettssaken ikke er gyldig siden Trump ikke lenger er president.

