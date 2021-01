Søndagens Premier League-rykter

Real Madrid-gigant skal være interessert i overgang til Premier League.

Vi starter søndagens ryktespalte med et rykte Manchester United-supporterne har hørt før - og det er at Sergio Ramos er interessert i en overgang til de Røde Djevlene. Denne gangen er det The Mirror som kommer med påstanden.

En stopper som definitivt er på vei ut av portene på Old Trafford, er Marcos Rojo. Nå venter argentineren bare på at papirarbeidet skal gå i orden, slik at han kan få sin overgang til Boca Juniors, skriver Sky Sports.

Southampton og Newcastle skal også ha vært interessert i å hente United-backen, Brandon Williams, på lån denne sesongen. Etter lørdagens poengdeling mot Arsenal bekreftet Ole Gunnar Solskjær at forsvarstalentet blir værende i klubben.

ESPN skriver at DeAndre Yedlin snart vil bli annonsert klar for tyrkiske Galatasaray, ettersom Newcastle skal ha akseptert et bud på 27-åringen.

En annen Premier League-spiller som kan slå følge til Tyrkia, er Danny Rose. Nå har dog Trabzonspor antydet, ifølge TalkSport, at en overgang kan bli vanskelig å gjennomføre grunnet den pågående koronasituasjonen.

Arsenal skal ha sett seg ut Patrick van Aanholt som en forsterkning i backrekka, skriver Mirror. Det kommer ikke frem om Arsenal ønsker å hente nederlenderen allerede i januar.

Manchester City skal ha takket pent nei til muligheten for å hente tilbake Edin Dzeko, fra Roma. Den tidligere Premier League-storscoreren har rukket å bli 34 år siden sist.

Newcastle skal ha sett seg ut Olivier Ntcham som en fornuftig låne-forsterkning på midtbanen. Sky Sports melder om interessen, men det er ikke kjent om Newcastle ønsker å hente spilleren permanent fra Celtic.

