Hagström best i sprintprologen i Falun – Udnes Weng viste styrke

Hjemmehåpet Johanna Hagström var rakest i kvinnenes sprintprolog under verdenscuprennet i langrenn i Falun søndag. Alle de norske er klare for kvartfinale.

Hagström vant prologen foran Tiril Udnes Weng. I mål skilte det 1,53 sekunder mellom de to.

Linn Svahn, som vant lørdagens fellesstart, fulgte på tredjeplass.

Ane Appelkvist Stenseth var nest best av de norske på åttendeplass, mens Mathilde Myhrvold fulgte på 11.-plass.

Maiken Caspersen Falla skal til Oberstdorf-VM i neste måned for å forsvare VM-gullet fra Seefeld for to år siden. Søndag ble den norske sprintdronningen nummer 13 i Falun-prologen.

Lotta Udnes Weng endte på 18.-plass, mens Anna Svendsen sikret seg plass i kvartfinalen med et nødskrik. Hun ble nummer 30 og hadde bare en hundredel å gå på til italienske Greta Laurent på plassen bak.

I likhet med i Falun skal VM-sprinten gås i klassisk stil. Søndagens renn er dermed en siste mulighet til å legge inn en god søknad om å få gå distansen i Oberstdorf.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk