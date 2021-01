Røk ut av Farmen etter heftig diskusjon: – Angrer ikke

Öde Nerdrum overrasket alle med tvekampvalget og danket ut favoritten Markus Bailey.

Det ble en nervepirrende tvekamp på «Farmen kjendis» søndag kveld da Markus Bailey (28) møtte Öde Nerdrum (25) i tvekampgrenen «slegge».

Like før utslagskonkurransen, da Bailey skulle velge andrekjempe og dermed hvem han ønsket å møte i tvekamp, oppsto det en opphetet diskusjon mellom Anniken Jørgensen (25) og de andre deltakerne.

Les også: Öde Nerdrum: – Vesten har mistet all selvrespekt. Den nye religionen er FN og menneskerettighetene

Jørgensen reagerte nemlig sterkt på at valget til Bailey havnet på Nerdrum. Hun syntes det ble urettferdig overfor Nerdrum ettersom hun hevdet at flere inne på gården skal ha påvirket Bailey til å velge Nerdrum. Jørgensen tok blant annet til tårene og kunne ikke fatte å begripe «hvordan voksne folk kunne holde på sånn».

Angrer ikke på valget

Overfor Nettavisen forteller Bailey at han ikke nødvendigvis ble påvirket av én person, men at han naturlig nok tok en prat med flere før andrekjempevalget.

– Jeg hørte jo rundt. Jeg var ny og visste ikke hvem burde velge. Jeg hørte med de fleste og for å finne ut hva som var det mest taktiske valget for min del, sier Bailey.

Ifølge Bailey var Nerdrum den personen han hadde størst sjanse til å vinne mot, og derfor falt valget på ham.

– Jeg angrer ikke på valget i dag, konstaterer Bailey.

Nettavisen har vært i kontakt med Öde Nerdrum og Anniken Jørgensen. De har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Tapte likevel

I dagene før tvekampen satte Bailey seg ned med gårdsboken for å forberede seg best mulig til en eventuell kunnskapskonkurranse.

Les også: Hilde Skovdahl trekker seg fra «Farmen kjendis»: – Har nådd grensen min

Flere hadde nemlig en tro på at Nerdrum kom til å velge kunnskap som tvekampgren, men etter at han fikk besøk av sin gode venninne Jørgensen på førstekjempehytta, endret han planene.

– Jeg velger slegge, avslørte Nerdrum til de andre deltakernes store sjokk.

Etter et par minutter forsto imidlertid Bailey og de andre deltakerne hvorfor Nerdrum valgte nettopp slegge. Til tross for at han er vesentlig mye mindre enn Bailey, og kanskje derfor har mindre sjanse til å vinne, vant han overlegent mot Bailey som klusset det til for seg selv i starten.

Nerdrum viste seg nemlig å være svært driftig med sin slegge, og hadde allerede slått ned de fleste naglene på sin side før Bailey i det hele tatt hadde slått ned sin første. Allerede på sin første nagle mister Bailey kontrollen og det er Nerdrum som til slutt kommer seirende ut av det hele.

– Tapte på en god måte

Ifølge Bailey ble han ikke så overrasket over at Nerdrum ikke hadde valgt kunnskap, men at han skulle velge slegge hadde han ikke sett for seg.

– Jeg synes det var kult at han valgte slegge. Det er så klart ikke gøy å tape, men når du bommer på straffen så vinner du ikke kampen akkurat, sier Bailey til Nettavisen og synes det var kult at Nerdrum slo han.

– Målet var jo å bli en skikkelig flink, men så tenker jeg at det ikke er så mye man får gjort med det. Jeg tapte på en god måte. Nerdrum var best, jeg var dårligst og da er det jeg som skal ut, sier Bailey og tar tapet på strak arm.

Selv om oppholdet på «Farmen kjendis» ikke ble så langt som Markus Bailey hadde håpet på, er imidlertid ikke «Farmen»-tilværelsen helt over for 28-åringen riktig ennå. Bare et steinkast unna «Farmen»-gården ligger «Torpet» der utslåtte deltakere kan kjempe om en ny sjanse inne på «Farmen».

«Torpet» sendes hver uke på TV 2 Sumo.

Reklame Strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen