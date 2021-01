Jeff Bezos: - Dette vil du angre på når du har fylt 80

Snakker ut i et åpenhjertig intervju.

Jeff Bezos har vært verdens rikeste menneske. Det var han i over tre år fra 2017, til han inntil nylig ble passert av Tesla-eier Elon Musk. 57-åringen depper nok likevel ikke av den grunn med sin formue på 130,5 milliarder dollar, ifølge Forbes. Det tilsvarer 1.100 milliarder norske kroner (!) etter dagens kurs.

I intervju med Business Insider, gjengitt av CNBC, snakker han ut om andre ting enn bare penger. I en mer filosofisk tilnærming forteller han om viktige avgjørelser man må ta profesjonelt, men også i livet.

- Ting du ikke gjorde

Han snakker blant annet om anger. Som en verdens mest innflytelsesrike personer, tar Bezos svært viktige avgjørelser hver dag. I intervjuet snakker han åpent om hva han vil angre på mest, når han har blitt gammel og godt pensjonert.

- Når du tenker på tingene du angrer på når du er 80 år, så vil det nærmest alltid være tingene du ikke gjorde. Det er tingene du utelatte. Veldig sjelden kommer du til å angre på noe du gjorde, som feilet eller ikke virket av ulike grunner. Dette gjelder ikke bare for profesjonelle avgjørelser, men også i livet generelt, sier Amazon-sjefen.

Han nevner et eksempel rundt kjærlighet, for å presisere hva han snakker om.

- Hvis jeg elsker en person og jeg fortalte det aldri, så kommer du til å tenke 50 år senere, «Hvorfor fortalte jeg ikke henne det?», «Hvorfor turte jeg ikke å gjøre det», forteller han til Business Insider.

Sluttet i jobben

Bezos hevder selv at det var denne handlekraften, viljen til å ikke la ting være ugjort, som fikk han til å starte opp Amazon. 57-åringen forteller at han hadde en kjempejobb hos et finans-selskap i New York, men at han valgte å slutte for å starte et selskap på internett som skulle selge bøker. Han sier at han ville ha blitt «hjemsøkt for resten av livet», hvis han ikke tok sjansen og kastet seg ut i det for å realisere drømmen sin.

Bezos forteller at mange i hans nettverk var veldig tvilende til at han skulle forlate en suksessfull jobb, for å «bare» selge bøker på nettet. Han trekker imidlertid frem sin daværende kone, MacKenzie Besos, som hans viktigste støttespiller. Ifølge Bezos fikk han tommelen opp med en gang, selv om det betød at han måtte slutte i jobben og flytte for å starte opp internett-butikken, i en tid hvor folk flest knapt visste hva internett var. Dette var nemlig i 1994.

Nå, 27 år senere, kan man trygt si at Bezos fikk full uttelling for å starte den «simple» nettbutikken som selger bøker. Amazon skulle etter hvert revolusjonere netthandelen, og er en av verdens mest lønnsomme selskaper i dg.

