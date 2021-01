Etter at den britiske virusmutasjonen er påvist i tre Østfold-kommuner, sier helseminister Bent Høie (H) at regjeringen er beredt til å innføre strenge tiltak.

Kommunene ble varslet lørdag kveld om at mutasjonen var påvist i allerede positive koronaprøver. I Moss er det bekreftet tre tilfeller, mens Sarpsborg og Halden har fått påvist ett tilfelle hver.

– Det er nå møter mellom de berørte kommunene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren. Der vil en diskutere hva som er de riktige tiltakene for å få mer oversikt over og beholde kontrollen på utbruddet, sier Høie til NTB.

– Regjeringen er beredt til å ta beslutninger raskt hvis det er nødvendig og ønskelig å innføre tilsvarende tiltak som vi har hatt i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo, fortsetter han.

Kommuneoverlege ikke overrasket

Kriseledelsen i Moss samles mandag for å diskutere ytterligere innstramminger.

– Selv om vi skulle ønske vi slapp unna, så er det ikke uventet at det muterte koronaviruset nå også er bekreftet i Moss. Smittekobling til utbruddet i Nordre Follo er nettopp grunnen til at vi mistenkte mutert virus, og til at vi fortsatt har veldig strenge restriksjoner i Moss, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i en pressemelding.

Den smittede i Halden var deltaker på et ishockeyarrangement 23. januar. Haldensere blir bedt om å unngå kontakt med andre enn sine nærmeste, og kommunen skal diskutere nye tiltak.

– Det vil bli behov for å justere koronatiltakene i Halden som følge av denne utviklingen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Om oppdagelsen av det muterte viruset i Sarpsborg fører til strengere tiltak, er det for tidlig å si noe om, opplyser ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Utbrudd i Nordre Follo

Flere kommuner i Oslo-regionen fikk innført svært strenge tiltak etter utbrudd av virusmutasjonen i Nordre Follo, som ble kjent 22. januar. Moss er blant kommunene som er rammet av tiltakene.

Før mutasjonstilfellene i Nordre Follo kunne alle tilfeller av virusmutasjonen knyttes til utenlandsreiser.

Onsdag innføres det flere lettelser i tiltakene i de nedstengte kommunene i hovedstadsregionen. Da vil åtte kommuner ikke lenger være rammet av nedstengningen. Det er Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet.

Over 180 tilfeller nasjonalt

Så langt er 183 tilfeller av den britiske mutasjonen påvist i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er 20 flere enn fredag. Mutasjonen er påvist ved analyser av allerede positive koronaprøver.

Det er til sammen påvist 102 tilfeller i Viken og 41 i Oslo. Vestland og Rogaland har henholdsvis tolv og elleve bekreftede tilfeller hver. De øvrige er i Vestfold og Telemark (5), Agder (5), Troms og Finnmark (3), Nordland (2), Trøndelag (1) og Innlandet (1).

Fredag var 1.450 positive koronaprøver sjekket for det muterte viruset. I januar har 5,2 prosent av alle viruspåvisninger i landet blitt sekvensert.

