Raidet hotell som hadde fest med 200 deltagere

- Utrolig oppførsel.

Store politistyrker ble sendt ut til Richmond Hotel i Liverpool, natt til søndag. Det hadde kommet rapporter om fest og bråk, og i Storbritannia er innbyggerne ilagt svært strenge korona-tiltak.

I tiltakene står det blant annet man skal holde seg hjemme mest mulig, og at man ikke kan møte noen som helst utenfor egen husholdning for noe sosialt, utenom en egen «støtte-boble», hvis man bor alene.

Vold og dop

Ifølge BBC, som omtaler hendelsen, ble to personer arrestert og 13 korona-bøter ble skrevet ut. De 200 deltagerne var fordelt på fire, separate fester. Én kvinne skal ha blant annet angrepet en politimann, og det ble også funnet en del dop på festen.

- Det er en helt utrolig oppførsel, sier en opprørt politimann til BBC.

Det ble også gitt en del skarpe advarsler til flere av deltagerne, skriver BBC.

Passert 100.000 korona-dødsfall

For noen dager siden var det en preget statsminister som kom med et dystert budskap til det britiske folket.`

- Vi gjorde virkelig alt vi kunne, og vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å begrense tapet av menneskeliv, sa Boris Johnnson.

I forkant hadde han informert om at landet hadde registrert mer enn 100.000 koronarelaterte dødsfall.

- Mine tanker går til hver eneste person som har mistet noen av sine kjære. Bak disse hjerteskjærende tallene er venner, familier og naboer, sa helsesekretær Matt Hancock.

For tiden er Storbritannia i all hovedsak stengt ned for å hindre at helsevesenet bryter sammen. Landet er hardt rammet av en virusmutasjon som er opptil 70 prosent mer smittsom enn det «vanlige» koronaviruset. Denne virusmutasjonen har spredt seg til mange land, deriblant Norge.

Det første koronarelaterte dødsfallet i Storbritannia ble registrert 30. januar i fjor. Tallene omfatter personer som har dødd innen 28 dager etter å ha fått påvist covid-19.

