– Klar oppfordring: Trekk vekk fra isen, melder politiet

Kommer med klar advarsel.

Etter flere hendelser søndag advarer Oslo-politiet folk om å gå ut på isen:

– Vi har forståelse for at det er fristende å gå på isen idag, men det er forbundet med fare for liv. Siste hendelse er på Sørenga, og nødetatenes bekymring er at vi ikke finner/ får hentet opp personer som havner i vannet. Klar oppfordring: Trekk vekk fra isen, skriver politiet på Twitter.

Tidligere søndag rapporterte politiet at totalt syv personer hadde gått gjennom isen rundt Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum. Alle er i god behold.

– Isen er ikke trygg. Vi anmoder om at man ikke oppholder/beveger seg på isen i dette området, skriver politiet.

– Problemet er at det er en 500 meter stor råk i isen som er vanskelig å se, sier politiets operasjonsleder Cathrine Sylju til Avisa Oslo i 15.30-tiden.

Hun sier at de jobber med å sikre råken.

Både politimannskaper og politibåt har rykket ut til stedet. Brann- og redningsetaten og det kommunale is-oppsynet har også rykket ut, opplyser politiet.

– Vi er ved Sørenga nå, der isen er utrygg. Vi oppfordrer folk om å komme seg av isen, sa vaktkommandør Ola Klakegg Oslo-brannvesenet til Avisa Oslo.

Han forteller at de har dykkerbil inne ved Sørenga.

