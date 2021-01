Nå blir det mareritt-priser på strøm

Det kan være smart å droppe å lade elbilen mandag.

Nordmenn har vært begunstiget med lave strømpriser en god stund nå, men mandag morgen skyter de opp til et skyhøyt nivå.

I januar har strømprisene stort sett toppet på rundt 70 øre per kWh. Mandag morgen mellom klokken 08 og 09 skyter prisene i været, og vil ligge på 208,7 øre per kWh, altså 2 kroner og 8 øre.

Allerede klokken 11 er prisene tilbake på et mer «normalt» nivå, på rundt 70 øre, før det igjen stiger i taket klokken 17. Også da vil prisen være på 208,7 øre, ifølge Nord Pool.

Grunnen til toppunktene er at det er på morgen og til middag folk bruker mest strøm.

Over 2 kroner per kilowattime er et enormt hopp. Til sammenligning var prisen 6 øre i mai.

Grunnen til at prisene er så høye nå er sammensatt, forteller analysesjef i Volue, Tor Reier Lilleholt til Nettavisen:

– Man har en underliggende forbruksvekst i Norge. Vi elektrifiserer oljesektoren, vi har datasentre og digitalisering og en befolkningsvekst som gjør at vi bruker mer strøm. I tillegg har Norge mye oppvarming basert på elektrisitet, så når det blir kaldt så får man store svingninger på forbruket.

En annen faktor som spiller inn akkurat nå er en ganske kraftig mangel på vind:

– I Sverige for eksempel har man lagt ned kjernekraft over flere år nå, og satset på vindkraft i stor skala. Så når vinden uteblir så blir det knapphet på produksjonen, sier Lilleholt.

De ekstremt høye prisene mandag gjelder for store deler av Norge, blant annet Oslo, Bergen, Trondheim, Molde og Tromsø, men Kristiansand slipper for eksempel unna. Her vil prisen toppe på 85,1 øre.

– Grunnen til dette er at Sør-Norge er koblet mot Tyskland, og der er prisene lave. Den høye prisen kommer fra Sverige, Finland og Baltikum.

2020 generelt var et ganske billig år strømmessig. I mars hadde ingen dager en spotpris på over 10 øre - de fleste strømkunder har en avtale med spotpris - altså at kraft-delen av strømregningen baseres på den daglige markedsprisen på kraft.

I sommermånedene lå spotprisen på litt over ett øre i store deler av landet, og noen av leverandørene tilbød minuspris for å lokke til seg nye kunder. Så sent som i november var det minuspris på strøm.

I januar gjorde prisen likevel et byks, som ga oss de høyeste strømprisene på lenge. 7. januar lå kraftprisen på et nivå vi ikke har sett siden 24. januar 2019 - da nådde kraftprisen årets «toppnotering» med 80,89 øre i flere av de store byene.

Mandag morgen stiger altså prisene til et nivå vi ikke har sett på lang tid, så for strømregningens del kan det være lurt å være konservativ med strømbruken frem til formiddagen.

