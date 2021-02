Krise i Oslos boligmarked: - Helt tomt for enkelte leilighetstyper

Boligprisveksten i januar kommer til å bli usedvanlig sterk, og i Oslo får du nå ikke tak i enkelte typer leiligheter.

- Vi føler oss sikre på fortsatt sterk vekst i boligmarkedet for januar og tror boligprisene vil gå opp rundt 3 prosent. Det er omtrent samme sterke vekst som i fjor og høyere enn normalen, som ligger rundt 2 prosent, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom i en kommentar fra storbanken.

Januar er alltid en sterk måned i boligmarkedet, i fjor var oppgangen på 3,3 prosent. Eiendom Norge legger onsdag frem januartallene for det norske boligmarkedet. Adm. direktør Stein Kløfta i Krogsveen tror på en oppgang på hele 4 prosent.

Et varsel om det som kommer, fikk vi mandag. Obos-tallene er ikke alltid en god indikator på landstallene, men januartallene fra Norges største boligbygger viser en oppgang i Oslo-området på hele 4,5 prosent, 4,2 prosent på landsbasis.

Buraas peker i kommentaren fra DNB på at det for tiden er unormalt få boliger til salgs over hele landet. I deler av Oslo er det ifølge Buraas helt tomt for enkelte leilighetstyper.

Ring meg

- Hvis du ønsker en 3-roms leilighet på Majorstua, er ikke det det letteste. Vi får spørsmål om det er mulig å skrive seg på en liste. Da er vi akkurat der hvor vi var i 2016, «ring meg hvis du kommer over noe», utdyper Buraas overfor Nettavisen.

Og for de som ikke husker 2016, det var året da boligprisene i Oslo steg med over 20 prosent, og som førte til boliglånforskriften i januar 2017.

- Det er jo mulig å få tak i alt, men folk kjøper ikke for enhver pris. Og dette har vi snakket om mange ganger: Oslo-markedet i 2021 kommer til å bli trangt, det er mange om beinet, men lite å få tak i, sier Buraas. Han melder om en januaroppgang på 3-4 prosent i deres portefølje.

Strekker seg langt

- Kampen om de de få boligene som er i markedet, fører til at de fleste ikke tør å selge før de kjøper nytt, fordi de frykter å stå uten bolig, sier Buraas. Mange kjøpere er derfor villig til å strekke seg langt for å få tak i bolig.

Så lenge renten er lav som den er nå, mener DNB det blir et sterkt prispress. Buraas mener vi må belage oss på at boligprisene fortsetter oppover i alle fall frem til de første rentehevingene til Norges Bank.

DNB tror at den første hevingen kommer i mars 2022, og da med 0,25 prosentpoeng.

- Den lave renten gjør det mer lønnsomt å eie enn å leie og bidrar til at flere kjøpere kommer på banen. I tillegg er det mange som allerede eier bolig som ønsker å oppgradere, kommenterer Buraas.

Få nybygg

Som følge av denne desperasjonen oppnår selgerne gode priser. Nettavisen har gjentatte ganger skrevet om den manglende boligreguleringen i Oslo, tilbudet matcher ikke etterspørselen. Problemstillingen har vært kjent i flere år, helt uavhengig av dagens rekordlave rentenivå.

- Det er veldig lite nybygg som ligger ute for salgs, og vi er bekymret for at altfor få prosjekter kommer ut i markedet den kommende tiden. Når vi vet at det er planlagt altfor lite nybygg de kommende årene, tror vi det kan bidra til å presse boligprisene ytterligere opp, sier en bekymret Buraas.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier i en kommentar at de lave rentene er en viktig bidragsyter til den høye temperaturen i boligmarkedet. Og når boligprisene stiger, må folk låne mer.

Forgjeldet

DNB ser allerede at gjeldsveksten blant husholdningene igjen stiger, som gir grunn til bekymring. Men storbanken tror altså at Norges Bank vil drøye over et år før se setter opp styringsrenten fra dagens rekordlave 0 prosent.

- En allerede høyt forgjeldet befolkning vil da bli enda mer forgjeldet. Norges Bank er bekymret for en slik utvikling og vil derfor ikke vente for lenge før de starter med renteoppgang. Samtidig vil ikke sentralbanken heve renten før det er klare tegn til normalisering i økonomien, sier Haugland.

Spådommen er at om tre år er styringsrenten kommet opp på 1,25 prosent. Det er fortsatt en historisk svært lav rente, men økende renter vil dempe boligprisveksten fremover.

3,2 prosent

Handelsbanken skrev i sin morgenrapport mandag at de ser for seg en fortsatt solid prisvekst i januar. Banken har lagt til grunn en sesongjustert månedsvekst på 0,7 prosent.

Det vil si at prisveksten blir 0,7 prosentpoeng sterkere enn det som er normalt for måneden. I såkalt nominell vekst indikerer det en månedsvekst på 3,2 prosent, litt sterkere enn det DNB ser for seg.

Når Handelsbankens eksperter ser litt lenger fremover, venter både de og Norges Bank at boligprisveksten begynner å dabbe av. Det skjer i takt med at «renteimpulsen» tømmes stadig mer ut.

Handelsbanken spår at boligprisene i år vil stige med rundt 7 prosent, og da regnet som et gjennomsnitt fra 2020.

