Myanmar-ekspert tviler på om omverdenens reaksjon får betydning

Det er høyst uvisst om omverdenens reaksjon får noen betydning for utviklingen i Myanmar nå, mener Sørøst-Asia-eksperten og journalisten Bertil Lintner.

– Selvsagt er dette alvorlig. Spørsmålet er hvordan omverdenen kommer til å reagere og om det overhodet får noen betydning, noe jeg tviler på, sier Lintner.

– Presser man for hardt på, så er de tilbake i Kinas grep, og det var for å komme bort fra det grepet at man gjennomførte reformene for ti år siden, sier han.

Myanmars bånd til Kina, som landet grenser mot i nord, er historisk sterke. Lintner tror ikke at Kina vil sette ned foten overfor kuppmakerne, men tilpasse seg gjennom handel og støtte.

– Man vil ikke at Kina skal ta tilbake sin innflytelse, men det har de gjort, sier den svenske Sørøst-Asia-eksperten.

(©NTB)

Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen