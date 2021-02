Den homofile mannen var tiltrukket av heterofile menn, og inviterte mannen og kjæresten til sitt hotellrom.

Bare måneder etter at mannen slapp ut av fengsel, etter soning av en lengre dom for voldtekt, ble han igjen pågrepet og siktet for voldtekt. Nå er 30-åringen fra Bodø dømt til fengsel i fire år og seks måneder.

I desember 2019 ble mannen løslatt på prøve. Han hadde da sonet nærmere tre år for voldtekt. Reststraff ved prøveløslatelse var ett år og fire måneder.

Under et måned etter løslatelsen, var han i Oslo på forretningsreise. Om kvelden var han ute på byen, og møtte fornærmede og hans kjæreste på et utested kjent for å bli frekventert av homofile.

Ble med på hotellrommet

Da utestedet stengte for kvelden, inviterte 30-åringen den fornærmede mannen med til sitt hotellrom. I Oslo tingrett la han ikke skjul på at han inviterte mannen til hotellet for sex. At mannen hadde en kvinnelig kjæreste, og at hun ble med til hotellrommet, var en strek i regninga.

Kjæresteparet forklarte at de takket ja til overnatting, fordi kollektivtrafikken hadde sluttet å gå hjem til der de bodde, og ikke fordi de ønsket seksuell omgang med mannen.

Hendelsen

Den domfelte nektet straffskyld, og mente at den seksuelle kontakten mellom ham og den andre mannen var frivillig. Ifølge ham hadde de alle tre ligget i hotellsengen. Etter at kvinnen sovnet, hadde han begynt den seksuelle omgangen med mannen, som han nå er dømt for. Ifølge den domfelte var det frivillig.

Ifølge fornærmede var det overhodet ikke frivillig, og han har forklart at han våknet av at domfelte voldtok ham. Fornærmedes kjæreste fortalte i i retten at hun hadde sovnet først, og våknet av at kjæresten ropte «jævla voldtektsmann».

Hva som skjedde etter dette sier dommen ingenting om, men litt før klokken 06.00 fanget overvåkingskameraer opp at den domfelte gikk ut fra hotellrommet kun ikledd underbukse. Han var da kraftig forslått.

Oslo tingrett har ikke trodd domfelte på at fornærmede gjorde seksuelle tilnærmelser etter at hans kjæreste hadde sovnet.

Liker heteroseksuelle menn

Den domfelte var også tiltalt for en voldtekt i 2011, men ble frifunnet for dette. Oslo tingrett tvilte ikke på at hendelsen hadde funnet sted, men var usikker på om den beskrevne handlingen kvalifiserte til voldtekt.

Den tiltalte selv avviste i retten at han hadde en spesiell interesse for heterofile menn. Flere bekjente av domfelte forklarte i retten at han gjerne skrøt av hvor mange heterofile menn han hadde hatt sex med. Flere av dem hadde også opplevd overgripende seksuell atferd fra domfelte.

Også surfehistorikken på tiltaltes telefon vitner om en preferanse for heterofile menn. Denne typen porno ble også søkt på bare minutter før den aktuelle hendelsen skal ha funnet sted på hotellrommet.

Slapp forvaring

Aktor ønsket mannen dømt til fengsel i seks år og seks måneder, samt forvaring. Oslo tingrett dømte ham til fengsel i fire år og seks måneder, og ikke forvaring. Det inkluderer resterende soning av den gamle dommen.

Han er også dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til den fornærmede mannen.

- Vi er fornøyd med at han ble frifunnet for den ene tiltaleposten og at han ikke ble idømt forvaring. Dette var riktige vurderinger av retten og helt i tråd med våre anførsler, sier forsvarer Aurora Lindeland Geelmuyden til Nettavisen.

Hun sier at hennes klient vil vurdere å anke den delen av dommen som han ble domfelt for.

