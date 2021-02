Pfizer og Biontech sier de vil trappe opp vaksineleveransene til EU og lover opp til 75 millioner nye doser til våren.

– Vi fortsetter å jobbe for økte leveranser fra 15. februar. Det skal sikre at vi leverer alle dosene vi har kontraktfestet at vi skal levere i dette kvartalet og ytterligere 75 millioner i andre kvartal, heter det in uttalelse fra vaksineprodusenten.

Meldingen kommer rett før en vaksinekonferanse som Tysklands statsminister Angela Merkel har kalt inn til. Den holdes mens misnøyen med treghet i EUs vaksineinnsats vokser.

(©NTB)

