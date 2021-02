Bayer skal også produsere Curevac-vaksiner

Den tyske legemiddelprodusenten Bayer vil neste år begynne produksjon av Curevac-vaksine mot covid-19. Målet er 160 millioner doser det første året.

– Jeg er glad for å si at vi har den nødvendige kapasiteten for å produsere Curevacs mRNA-baserte vaksine, sier Bayers farmasøytiske leder, Stefan Ölrich.

Bayer har ikke produsert vaksine tidligere, men selskapet sier de har «solid kunnskap innen utvikling av bioteknologiske produkter».

Det er det tyske selskapet Curevac som holder på å utvikle vaksinen. Mye tyder på at den vil bli godkjent om noen uker, ifølge helseminister Jens Spahn.

De siste fase III-forsøkene startet i midten av desember, med mer enn 35.000 frivillige i Europa og Latin-Amerika.

Curevacs administrerende direktør Franz-Werner Haas sier at deres firma også kommer til å produsere flere hundre millioner doser av egen vaksine innen slutten av 2021.

Kunngjøringen kom noen timer før tyske politiske ledere og vaksineprodusenter skulle møtes og diskutere EUs frustrasjon over den svekkede vaksineringsplanen. EU har kritisert flere vaksineleverandører for å ikke levere det antall vaksinedoser som de ble lovet.

(©NTB)

