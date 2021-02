Shahad ble symptomfri med trening, men så stengte treningssentrene

Uten trening blir Shahad sykere, hun savner en bedre løsning.

Sykdommen Shahad har er spondyloartritt (betennelser i ledd, journ. anm). Den gjør at hun har smerter i ryggen fra nakken og ned til bekkenet. Smertene stråler også utover i kroppen. Symptomene var nesten helt borte da hun kunne 3-4 dager i uka, men så stengte treningssentrene og vinteren kom. Shahad ønsker ikke å ha etternavnet sitt på trykk i denne artikkelen.

Spondyloartritt og spondylartropati refererer til en familie av autoimmune sykdommer. Sykdommen gjør at kroppens immunceller går til angrep på eget vev, som om det var en infeksjon i kroppen.

- Det kan være veldig stor forskjell på dagene. Noen kan være gode og andre dårlige, forteller Shahad til Nettavisen.

Hun forteller at den kroniske sykdommen er svært avhengig av temperatur og vær, da det spiller en stor rolle for smertene. Sammen med immundempende medisiner pleier hun å trene styrketrening og intervalltrening 3-4 dager i uka. Når treningssentrene stengte trente hun utendørs, men da temperaturen sank ned under -5 ble det for smertefullt å trene ute.

- Jeg er jo egentlig i risikogruppen med tanke på medisinene jeg går på, siden de er immundempende. Derfor må jeg i tillegg være forsiktig når jeg ferdes utendørs, sier Shahad.

Prøver og feiler

Hun har også prøvd å trene hjemme, men siden hun ikke har stor nok plass, blir effekten av denne treningen mindre enn hva den blir på et treningssenter. Hun har også kontaktet flere fysioterapeuter for å høre om hun kan få bruke trenings-rommene deres, men da må hun betale for å ha med en personlig trener i tillegg, noe som fort blir dyrt.

- Jeg har brukt masse penger på privat fysioterapi, siden jeg ikke får plass offentlig. Det har jeg ikke råd til lenger, forteller Shahad.

Det må finnes en bedre løsning

- Uten trening sliter jeg med alt fra å kle på meg til å sette meg inn i bilen.

Om hun hadde fått timer hos en offentlig fysioterapeut frykter hun at hun ikke hadde fått nok timer til at det kunne lindret smertene nok.

- Jeg har kontaktet treningssenteret mitt for å høre om jeg kan få tillatelse til å trene på et annet senter som er åpent, men det får jeg ikke lov til. Selv om jeg jobber i kommunen, forteller Shahad.

Hun skulle ønske at treningssentrene kunne holdt åpent for de som faktisk trenger treningen.

- De kunne hatt et system hvor man booket tid til å trene, og at man fikk trene om man hadde en legeerklæring.

Tilbudet har klappet sammen

Lillann Wermskog er leder og interessepolitisk- ansvarlig hos Spafo Norge. Spafo Norge er en frivillig pasientorganisasjon som formidler kunnskap om alle forhold rundt det å leve med spondyloartritt og lignende sykdommer.

Hun forteller at tilbudet er lavt under pandemien og at det mer eller mindre har klappet sammen. Hun mener samtidig at pasienter med muskel og skjelett sykdommer har mistet tilbudet og at de blir ikke prioritert i nedstengningen av samfunnet.

-Svømmehaller, treningsentrere og fysioterapi har blitt stengt i lengre perioder. Dette er noe man trenger for å kunne holde sykdommen i sjakk, forteller Wermskog.

Vanligvis kan pasienter med spondyloartritt søke om behandlingsreiser til varmere klima. Disse turene ble kansellert i 2020 og våren 2021. Wermskog sier dette er et viktig tilbud for at man skal kunne leve bedre med sykdommen.

Wermskog forteller at det er mulig å få rehabilitering i Norge. Dette er noe man kan ta kontakt med fastlegen sin om. Der kan man få behandling for sykdommen og trene. Dette krever derimot at man blir sykemeldt.

-Når det gjelder trening så er det viktig å trene jevnlig, dette er med på å holde sykdommen i sjakk.

Om man ikke har god nok plass hjemme og det er for kaldt ute, så er det også i følge Wermskog mulig å kontakte en frisklivssentral i området man bor i for å høre om de har noen tilbud nå.

- Det er også viktig å få god kunnskap om sykdommen for å bedre sin egen livskvalitet og helse. Om man har spørsmål om dette eller trenger noen å snakke med så kan man kontakte en likeperson, ved å ta en telefon til Spafo Norge.

Viktig å komme seg ut

Stian Holter Løe hos frisklivssentralen på Grorud, kan fortelle at de fortsatt tilbyr trening. Denne er utendørs.

- Om man har spondyloartritt så kan man slite med kulden, men man kan gjerne ta en prat med frisklivssentralen i sitt nærområde for å høre mer. Noen mestrer kulden og andre ikke. Derfor kan det i noen tilfeller være greit å prøve, forteller Stian.

