Norway Cup-voldtekten: Lagleder dømt til 21 års forvaring

Mannen hevdet i Bergen tingrett at han er uskyldig, men retten festet ikke lit til forklaringen. - Han vil gjøre sitt ytterste for å renvaske seg, sier forsvareren.

Den 50 år gamle mannen møtte i retten i midten av januar for å svare på anklager om at han, som lagleder for en jente under 16 år, begikk grov voldtekt av henne mens de var sammen på Norway Cup i Oslo sommeren 2005.

21 års forvaring

Ifølge tiltalen ble voldtekten begått på en særlig smertefull eller krenkende måte, og overgrepene skal ha fortsatt fra 2005 til 2007.

Den tiltalte mannen erkjente ikke straffskyld, men ble ikke trodd fullt ut.

Han dømmes til forvaring i 21 år med en minstetid på ti år for overgrepet som skal ha funnet sted på Norway Cup i 2005. Det var i tråd med aktor Trond Høviks påstand.

Mannen dømmes også til å betale erstatning til offeret på totalt 3,7 millioner kroner. Summen utgjør både oppreisning, lidt inntektstap og fremtidig inntektstap.

Han frifinnes samtidig for tiltalepunktet som omhandler de påståtte gjentatte overgrepene i etterkant av Norway Cup-overgrepet i 2005 og frem til og med 2007.

- Vil renvaske seg

Mannens forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest forteller at mannen er skuffet over dommen.

- Tiltalte merker seg at han, etter å ha vært tiltalt for å ha utført mange voldtekter mot den fornærmede over flere år, står igjen med ett tilfelle 16 år tilbake. Dette siste tilfellet som han nå er domfelt for vil han gjøre sitt ytterste for å renvaske seg for, sier Sognefest til Nettavisen fredag.

Det foreligger ikke biologiske eller tekniske bevis som knytter tiltalte til de handlingene han er tiltalt for. Rettens bevisvurdering bygger i hovedsak på fornærmedes forklaring, som fremstår som detaljert og troverdig, står det å lese i dommen.

Statsadvokat Trond Høvik og påtalemyndigheten mener at Bergen tingrett har avsagt en grundig dom.

- Bergen tingrett har funnet tiltalte skyldig i voldtekt begått på særlig smertefull måte og med den følge at fornærmede fikk betydelig skade på helsen. Bergen tingrett har avsagt dom på forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år og er dermed enig med påtalemyndigheten i at forvaring er nødvendig for å hindre domfelte i å begå seksuelle overgrep i fremtiden, skriver Høvik i en SMS til Nettavisen fredag.

Han henger seg ikke opp i at tiltalte ble frikjent for den andre tiltaleposten.

- Det har ikke betydning for reaksjonen. Det viktige er at domfelte har fått en reaksjon - forvaring- som er egnet til å hindre ham i å begå nye overgrep mot barn, skriver Høvik.

Offerets bistandsadvokat Beate Hamre har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Straffen på 21 års forsvaring fastsettes som en fellesstraff med Høyesterettsdommen av 5. november 2020, heter det i dommen.

- Den perfekte syndebukk

Den dømte mannen sitter nemlig allerede i fengsel i forbindelse med en annen overgrepssak.

I starten av november ble han i Høyesterett dømt til 21 års fengsel for bestilling og instruering av seksuelle overgrep mot små barn på Filippinene, i det som har fått navnet Dark Room-saken.

Han hadde anket til Høyesterett etter først å ha blitt dømt til 19 års forvaring i lagmannsretten og 16 års fengsel i Bergen tingrett.

Statsadvokat Trond Høvik spurte tiltalte hva han tror er grunnen til at den fornærmede jenta i den nye saken har anmeldt ham for voldtekt.

- Det har jeg tenkt mye på de siste to årene. Jeg har ingen idé om hvorfor, jeg aner rett og slett ikke hvorfor hun har anmeldt meg, sa mannen, som la til at han med en tidligere dom på 21 år er den «perfekte syndebukk».

Nå er han altså dømt igjen.

