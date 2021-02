Solskjær fikk innrømmelse fra dommerne: gjorde dobbeltfeil i Sheffield United-kampen

To feilaktige dommeravgjørelser kan ha bidratt til at Manchester United mistet momentum i tittelkampen i Premier League.

Onsdagens hjemmetap mot bunnlaget Sheffield United var et slags vendepunkt for Ole Gunnar Solskjærs lag etter en strålende periode og en lang rekke kamper uten tap.

1-2-nederlaget var tungt å svelge. Og det ble trolig ikke lettere for Solskjær av at dommerteamet i kampen i ettertid innrømmet å ha gjort to potensielt avgjørende feil.

For det første skulle Sheffield Uniteds 1-0-mål vært annullert fordi Billy Sharp dyttet Manchester United-keeper David de Gea.

Sju minutter senere fikk vertene et mål feilaktig annullert fordi kaptein Harry Maguire tilsynelatende hadde vært for tøff i bortelagets 16-meter.

– Jeg har fått rapporten fra dommerdelegatene, og de to avgjørelsene var feil. De har innrømmet at deres scoring skulle vært annullert, og at vårt skulle ha blitt stående, sa Solskjær på mandagens pressekonferanse foran ligakampen mot Southampton.

– Det er en stor endring i momentum for oss. Kommer du foran 1-0, vinner du kanskje kampen. Så det er hårfine marginer. Og slik er det gjennom en sesong. Noen ganger er du heldig, andre ganger ikke, sier nordmannen.

Sliter med uttellingen

Laget hans fulgte opp med 0–0 borte mot Arsenal lørdag og har måttet se byrivalen Manchester City skaffe seg en liten luke på tabelltoppen.

United har bare scoret fire mål på de siste fem kampene i Premier League. Den trenden må snus i hjemmekampene mot Southampton (tirsdag) og Everton (lørdag).

– Vi ønsker å dominere kampene, og jeg føler at vi gjør det, men vi trenger litt gnist der framme i siste tredel. Det er ingen tvil om at vi mistet momentumet i den Sheffield United-kampen, sier Solskjær.

Han fikk også spørsmål om hvor mange lag han tror kan være med i tittelkampen i siste halvdel av sesongen.

– Jeg tror vi skal konsentrere oss om oss selv og ta én kamp av gangen. Vi må fortsette å vinne og forbedre oss og komme tilbake til der vi har vært.

Frisk tropp

Solskjær har ingen nye skader i troppen siden sist, men merker hardkjøret med en tettpakket terminliste. Det gjør også andre klubber.

– Bortsett fra det som er av slitasje, skal alle være tilgjengelige. Vi har ingen nye skader, så det er snakk om energinivået og hvordan de (spillerne) føler seg i morgen.

– Det har ikke vært tid til å gjøre så mye på treningsfeltet. Nå er spillerne midt mellom å komme seg fra forrige kamp og bli klar for den neste.

Southampton er rammet av skader og har hatt en formdupp etter en bra sesongstart.

– Jeg venter av vi møter noe av det samme laget som sist. Det er en sterk tropp. De spiller med høy intensitet, direkte og med mye energi. Men de har hatt noen skader nå, fastslår United-sjefen.

(©NTB)

