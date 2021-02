Oslo åpner for innendørs og utendørs fritidsaktiviteter for barn til og med ungdomsskolealder

Oslo tillater fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs for barn til og med ungdomsskolealder.

Det har vært full stans i alle innendørs fritidsaktiviteter for barn over 13 år siden midten av november. Den siste uken har det vært stans i fritidsaktiviteter innendørs og utendørs for alle aldersgrupper.

– Det åpnes for fritidsaktiviteter og idrett utendørs og innendørs for barn og unge til og med ungdomsskolealder. For første gang siden november kan de som går på ungdomsskolen gjenoppta fritidsaktiviteter innendørs, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det åpnes også opp for et mer ordinært tilbud på fritidsklubbene for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen