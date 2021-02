Dette er en god grunn til å tro på United-seier

Manchester United har ikke tapt en eneste ligakamp i februar med Ole Gunnar Solskjær som manager.

Manchester United har vunnet utrolige 68 prosent av Premier League-kampene de har spilt i februar.

68 seire på 100 kamper er den beste seiersprosenten av alle lagene i den engelske toppdivisjonen som har spilt ti kamper eller mer i samme måned, ifølge BBC.

Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United i syv kamper i februar etter at han tok over som manager på Old Trafford. Februar-fasiten hans viser fem seire og to uavgjorte. Målforskjellen 11-1.

Manchester har spilt 20 hjemmekamper på rad i februar uten å tape. Det er 13 år siden sist De røde djevlene tapte en kamp i februar hjemme på Old Trafford. 10. februar 2008 tapte United 1-2 mot byrivalene Manchester City. Vi tror United fortsetter den gode februar-statistikken.

Manchester Utd - Southampton (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,10 (spillestopp tirsdag kl. 21.10)

Engelsk, Premier League. Manchester United er ubeseiret i de ni siste Premier League-kampene mot Southampton, men men fem av kampene har endt uavgjort.

Forrige gang lagene møttes på Old Trafford endte kampen 2-2.

Det ble også en jevn kamp på St Mary's i november. Da gikk Southampton til pause med 2-0-ledelse, men Manchester United snudde kampen i andre omgang og vant 3-2. Det var tiende gangen Old Trafford-laget lå under mot Southampton, men snudde kampen og vant.

Skulle Ole Gunnar Solskjærs menn vinne tirsdagens kamp, vil det være første gang de vinner begge ligakampene mot the Saints i samme sesong siden 2012-2013-sesongen.

Manchester Uniteds midtbanespiller Scott McTominay måtte byttes ut i kampen mot Arsenal lørdag på grunn av krampe i magen, men det er ventet at han er tilbake på banen mot Southampton.

Eric Bailly kan komme til å erstatte Victor Lindelöf, som har hatt problemer med å spille to kamper i uken på grunn av en vond rygg.

Skadekrise i Southampton

Southampton er i elendig form. De har kun vunnet én av de siste ni kampene, og de har bare scoret to Premier League-mål i det nye kalenderåret. Det er dårligst av alle lagene i den engelske toppdivisjonen.

Det er ingen grunn til å tro at de skal få en opptur på Old Trafford denne gangen. Ikke bare har resultatene vært svake, men de har også en haug med spillere ute med skader.

Theo Walcott, Ibrahima Diallo og Oriol Romeu måtte alle gå av banen med skader i 0-1-tapet mot Aston Villa sist, og det er svært lite sannsynlig at de blir klare til tirsdagens kamp, ifølge Manchester Evening News.

Kyle Walker-Peters, Jannik Vestergaard og Mohammed Salisu har allerede figurert på skadelisten en stund.

Scoret i fire hjemmekamper

Manchester United klarte ikke å få ballen i mål mot Arsenal, selv om de var svært nære ved flere anledninger. Vi tror det vil være et skjerpet United-lag som kommer på banen tirsdag

De har scoret i de fire siste hjemmekampene i Premier League, og fire av de siste seks ligakampene på Old Trafford har endt med seier. Nå møter de et Southampton-lag som har sluppet inn mål i 78 prosent av bortekampene sine. De to eneste kampene de har klart å holde nullen borte er mot Fulham og Burnley.

Vi tror United kommer til å angripe fra start. At Ole Gunnar Solskjærs menn leder til pause og etter 90 minutter gir 2,10 i odds.