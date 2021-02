Nobelkomiteen rystet over pågripelsen av Suu Kyi

Nobelkomiteen uttrykker forferdelse over pågripelsen av Myanmars leder Aung San Suu Kyi, som ble tildelt fredsprisen i 1991.

«Den Norske Nobelkomite er forferdet over militærkuppet i Myanmar og pågripelsen av fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, president Win Myint og andre politiske ledere», sier komiteen i en uttalelse mandag.

Nobelkomiteen om ber om at Suu Kyi og de andre politikerne blir sluppet fri omgående, og at resultatet av fjorårets valg på ny nasjonalforsamling blir respektert.

«Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991 for sin modige kamp for demokrati i Myanmar. Hun fortsatte å kjempe demokratiets sak, både i de årene hun var militærjuntaens fange og etter at hun slapp fri», skriver komiteen og fortsetter:

«Nå, 30 år senere, har det militæret grepet makten på ny og tatt flere av den lovlig valgte regjeringens representanter».

Kuppet innebærer et alvorlig tilbakeslag i kampen for menneskerettigheter og demokrati i Myanmar, fastslår Nobelkomiteen.



