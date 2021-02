En gruppe republikanske senatorer har hatt et produktivt møte med president Joe Biden om en krisepakke for å gjenreise økonomien, men kom ikke til enighet.

Det opplyste den republikanske senatoren Susan Collins etter at møtet var ferdig natt til tirsdag norsk tid.

Collins møtte Biden og visepresident Kamala Harris sammen med åtte andre republikanske senatorer. Hun beskriver møtet med Biden som «utmerket», til tross for den manglende enigheten, melder Reuters.

Hun sa også at hun har håp om at Kongressen vil kunne vedta en ny krisepakke for å gjenreise landets koronarammede økonomi.

