Mest kjent for sin enmannsforestilling om Mark Twain.

Den amerikanske skuespilleren Hal Holbrook (95) er død, melder Variety og siterer New York Times.

Holbrook er mest kjent for sin rolle som forfatteren, humoristen og journalisten Mark Twain, som han portretterte en rekke ganger på scenen og vant pris for.

Holbrook vant tilsammen fire Emmy Awards i sin karriere og ble nominert til Oscar for sin birolle som pensjonist og bestefarsfigur i filmen Into the Wild fra 2008 med Sean Penn som regissør.

Han spilte Deep Throat i Alan J. Pakulas Alle presidentens menn fra 1976 og han gjorde rollen som den innflytelsesrike republikaneren Preston Blair i Steven Spielbergs Lincoln fra 2012.

