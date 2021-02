Hevder hun ble mishandlet av idrettsprofil i årevis: - Tenkte jeg var med i en film

Tirsdag startet rettssaken mot den volds- og voldtektstiltalte idrettsprofilen. Han nekter straffskyld, men tirsdag fikk retten høre detaljerte forklaringer om hvordan han i lang tid skal ha mishandlet sin daværende kone.

De to ble sammen på starten av 2000-tallet, hun som alenemor og han som aktiv toppidrettsutøver. I 2003 flyttet de sammen, og det skal ha blitt starten på et dobbeltliv for den populære idrettsprofilen.

Utad var han godt likt og hadde en stor stjerne i nærmiljøet, hjemme skal han gått inn i et sjalu, kontrollerende og voldelig modus.

Det forklarte den fornærmede kvinnen i retten tirsdag.

I vitneboksen beskrev hun et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018. Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold og voldtekt, samt psykisk terror på flere måter.

Mer om hennes forklaring lenger ned.

Erkjente ikke straffskyld

I retten tirsdag valgte den tiltalte mannen, som ventet, å ikke erkjenne straffskyld for noen av de tre tiltalepunktene.

Forsvarer Frode Sulland innledet overfor retten at denne saken handler om ett ekteskap med to helt ulike historier.

- Det er ikke et spørsmål om hva dere synes er mest troverdig, men et spørsmål om hva som er bevist, og om påtalemyndigheten oppfyller sin bevisbyrde, sa Sulland.

Statsadvokat Anne Glede Allum fortalte i retten at den tiltalte idrettsprofilen først ble anmeldt sommeren 2019.

Omtrent to måneder senere gikk politiet til aksjon og gjennomførte avhør av både den tiltalte mannen, hans nærmeste familie og andre relevante personer.

Disse ble avhørt samtidig, slik at de ikke kunne drøfte saken sammen før de avga forklaring.

Allum fortalte videre at idrettsprofilen etter anmeldelsen gikk til motanmeldelse mot fornærmede og et familiemedlem for falsk forklaring, men forholdene ble henlagt som intet straffbart forhold.

På rettssakens første dag var det den fornærmede kvinnen som forklarte seg i vitneboksen. Etter planen skal den tiltalte mannen innlede sin forklaring etter lunsj onsdag.

Under den fornærmedes forklaring gikk hun detaljert inn på hvordan den tiltalte skal ha mishandlet henne fysisk og psykisk over lang tid.

Preget offer

I vitneboksen var hun flere ganger sterkt preget av det hun forklarte seg om.

Hun fortalte at hun flere ganger måtte finne på bortforklaringer og unnskyldninger når hun hadde synlige merker på kroppen etter volden hun skal ha blitt utsatt for.

- Han kunne holde på i timevis, sa hun i vitneboksen om den påståtte fysiske og psykiske mishandlingen.

Noen ganger skal hun ha låst seg inne på et rom fordi hun var redd for mannen. Ved flere anledninger skal han da ha gått løs på døra med sag eller hammer, forklarte hun.

Hun forklarte også at den tiltalte mannen skal ha gått med på å få sinnemestringsbehandling da hun etter hvert ytret ønske om å forlate ekteskapet.

- Jeg tror på et visst nivå at han skjønte at det han gjorde ikke var greit, men jeg husker ikke hvor mange ganger han gikk til psykolog. Det var ikke noe han så frem til, sa hun i retten.

Skrev kontrakt mot vold og utroskap

Det kom også frem at den tiltalte mannen hadde foreslått å skrive en kontrakt med den fornærmede kvinnen for å beholde henne i forholdet. Kontrakten gikk ut på at idrettsprofilen ikke skulle være utro eller bedrive vold.

- Jeg vet ikke hvem som har formulert det, men kontrakten ble skrevet for at NN skulle forsikre meg om at det ikke skulle skje vold igjen, sa kvinnen i retten.

Men mishandlingen skal ikke ha stanset av den grunn. For det meste skjedde dette i parets hjem, og hun forklarte at hun ikke hadde tall på hvor mange ganger hun skal ha blitt utsatt for vold på vaskerommet der de bodde.

- Jeg trakk mot vaskerommet fordi det var lengst fra rommene der barna sov. Det var min store skrekk at de skulle få med seg det som skjedde, sa hun.

Flere ganger skal volden ha vært så alvorlig at hun mistet bevisstheten.

- En gang våknet jeg i badekaret og så at blod og vann rant ned i sluket. Da tenkte jeg at jeg var med i en film, forklarte hun.

Men noen ganger skal det også ha oppstått situasjoner utenfor husets fire vegger, og kvinnen fortalte om flere episoder der andre personer måtte bryte inn for å roe ned situasjonen.

Både den tiltalte mannens foreldre og en annen profilert idrettsutøver skal ved ulike anledninger ha havnet midt oppe i aggressiv oppførsel fra den tiltalte – og grepet inn for å roe ham ned.

Hun forklarte i vitneboksen at hun noen ganger fikk store skader, men at hun lot være å dra til legen i frykt for at de ville ta det videre til politiet.

- Jeg ville ikke havne i den situasjonen vi er i nå (med rettssak), sa den fornærmede kvinnen.

SMS-meldinger

Under rettens første dag brukte aktor en del tid på å lese opp SMS-kommunikasjon mellom partene.

Der var det flere meldinger som antydet at det hadde vært en voldelig relasjon der. Det blir en viktig del av bevisgrunnlaget til påtalemyndighetene.

Reagerer på manglende tilgang til avlytting

Forsvarer Sulland fortalte i retten at de så sent som søndag forrige uke ble gjort oppmerksomme på at det ble foretatt hemmelig avlytting av den tiltalte mannen i august og september 2019, i forbindelse med de første avhørene i saken.

- Det fantes ikke spor av dette i politidokumentene, og vi har derfor skriftlig begjært utlevering av det som fortsatt måtte finnes. Vi er selvfølgelig redde for at dette materialet skal være slettet fordi politiet ikke fant noe som de mente hadde betydning, uten at vi har kunnet vurdere om det ville styrke tiltaltes forklaring, sa Sulland.

Foreløpig er det usikkert om forsvaret får tilgang på de hemmelige avlyttingsopptakene, og at de ennå ikke har fått et svar på begjæringen.

- Vi avventer dette, men varsler at det her kan være behov for supplerende bevis i forbindelse med denne kommunikasjonskontrollen, sa Sulland.

Åtte dager i retten

Tirsdag var første av åtte dager som er satt av til hovedforhandlingen.

Mannen, som nå er i 40-årene, var et kjent navn både nasjonalt og lokalt, og har landskamper i sin idrett. De siste årene har han ikke vært i rampelyset.

Ifølge tiltalen skal mishandlingen ha pågått fra 2002 til 2018. Mannen spilte store deler av denne perioden på nasjonalt toppnivå i sin idrett.

Den tidligere idrettsutøveren er i dag fortsatt ansatt i et idrettslag på Østlandet.

Nettavisen har vært i kontakt med klubben, men den ønsker ikke å svare på spørsmål om hvordan den opplever saken eller hva som vil skje med mannens ansattforhold ved en eventuell dom.

Nettavisen følger saken i retten og kommer tilbake med mer.

