Mystisk Will Ferrell: – Jeg hater Norge

Hvorfor hater Ferrell Norge? Se videoen og bedøm selv.

Komiker og skuespiller Will Ferrell er kjent for å spille karakterer som ikke er helt A4, enten han portretterer det legendariske nyhetsankeret i «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy» eller når han krangler med Jimmy Fallon på The Tonight Show om hvem som har trangest bukser.

I en rekke nye reklamer rettes hans oppmerksomhet og sinne mot Norge:

Hvorfor hater Will Ferrell Norge? Se videoen over.

Ifølge AdAge er reklameseriene en oppvarming til en reklame som skal sendes i forbindelse med begivenheten Super Bowl, altså den årlige finalen i amerikansk fotball, som spilles natt til mandag.

Reklamene skal være for elbilsatsingen til General Motors, og kanskje Ferrells sinne mot Norge er nettopp en form for sjalusi mot oss her til lands, som ifølge The Guardian i fjor ble det første landet i verden der salget av elbiler passerte salget av kjøretøy drevet av bensin, diesel og hybridmotorer.

I en av reklamene sier Ferrell: «Jeg vil bestille fire ... nei, fem millioner pizzaer. Ja, med ansjos, og levert til hele Norge. Olaf har en kupong», før han slenger på røret og teksten «Hvorfor hater Will Ferrell Norge?» dukker opp.

«Norge, jeg kommer for å ta deg. No way, Norway. Bank, bank, det er Amerika. Og vi skal slå dere i ansiktet», synger Ferrell i et annet klipp.

