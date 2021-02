Har gjort alt for å unngå sykehus-kollaps. 10 måneder senere er kapasiteten i sykehusene den samme

- Kan ikke fjerne tiltak kun ved å øke intensivplasser, sier helseministeren.

Pandemien var en varslet katastrofe i Norge.

I 2013 lagde Direktoratet en rapport der man så på forskjellige typer kriser som kunne ramme. Øverst på denne listen sto «Pandemi i Norge».

- Det er scenarioet «Pandemi i Norge» som vurderes å ha den høyeste sannsynligheten av de analyserte scenarioene. Sannsynligheten for et pandemiutbrudd i Norge vurderes å være høy, skrev DSB i sin rapport.

Den samme rapporten mente at bare en atomkatastrofe ville få større konsekvenser.

Var ikke forberedt, panikken slo inn

Da krisen rammet, hadde sykehusene kritisk mangel på smittevernutstyr. Nesten all behandling ble utsatt. Selv kreftoperasjoner ble satt på vent, selv om det egentlig skulle skjermes.

Man visste at covid-19 ikke var så dødelig som man kunne frykte av et nytt virus, men at sykehusene kunne få veldig mye å gjøre. Frykten var fullstendig kollaps i sykehusene, slik man så i Italia.

Regjeringen innførte de strengeste tiltakene som vi har sett i fredstid. Et tosifret antall menneskerettigheter ble satt til side. Skoler og barnehager ble stengt. Bedrifter ble fikk ikke lov å holde åpent. Mange hundre tusen sto uten jobb. Alle ble bedt om å holde seg hjemme.

Krisepakkene fra Stortinget kom som perler på en snor. Milliardbeløpene var enorme. Det var ingen tiltak som var for drøye i en ekstrem situasjon.

Et år senere er mange av tiltakene innført igjen med samme begrunnelse: Beskytte kapasiteten i sykehusene.

Ingenting har skjedd med kapasiteten

For samtidig som samfunnet har blitt snudd på hodet for å skjerme sykehusene, er lite gjort for å styrke helsevesenet.

Internt i sykehusene er det gjort mye arbeid. Det er lagt planer for hvordan man skulle velge ut hvilke pasienter som skulle få behandling, og hvem som ikke skulle få. Det ble planlagt for en midlertidig tredobling av sengekapasiteten. Rundt 3100 ansatte skulle få opplæring i behandling de egentlig ikke kunne noe om.

Men sykehusene har ikke blitt rustet opp:

Da 2020 startet opplyser Oslo Universitetssykehus at de hadde 6513 sykepleiere og 2529 leger. Et år senere er det bare blitt 72 flere sykepleiere, og 100 flere leger.

Én prosent flere sykepleiere tilsvarer omtrent befolkningsveksten.

I normal drift er antall intensivplasser 289. Det tallet er også uendret siden pandemiens start.

Akuttsjef Øyvind Skaarstad ved Rikshospitalet mener sykehusene er dårligere stilt. Hovedårsaken er akutt mangel på intensivsykepleiere.

Hvorfor har ikke kapasiteten blitt økt?

I en kronikk i Aftenposten stiller historiker Terje Tvedt spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har brukt det siste året til å ruste opp helsevesenet:

- Solberg leder regjeringen i et av verdens rikeste land. Hun ville fått støtte til et hvilket som helst initiativ – uavhengig av kostnad – for å gjøre samfunnet i stand til å fungere når virus angriper det, skriver Tvedt.

- Men i stedet for å starte byggingen av et fleksibelt helsevesen tilpasset pandemier – og som kan aktiviseres neste gang behovet oppstår og som ville gjort det utenkelig at helsevesenet nådde «knekkpunktet» – har regjeringen utstedt stadig mer kortsiktige og detaljerte dekreter om hvordan befolkningen skal «slå ned viruset» ved å stenge seg selv inne.

Nakstad: - Ikke mulig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarer slik på hvordan kapasiteten er nå sammenlignet med pandemiens start:

- Det er bedre systemer for behandling og smittevern i sykehusene nå, og bedre utstyrstilgang og erfaring med covid-19. Men antallet ansatte og somatiske sengeplasser er stort sett det samme, det er det også i alle andre land. Derfor er det fortsatt slik at annen kapasitet må prioriteres ned hvis covid-19-behandling skal prioriteres opp. Derfor blir det i bunn og grunn et spørsmål om hvor mye av de vanlige helsetjenestene som må settes på pause, sier Nakstad til Nettavisen.

Et enormt behov

I sommer beregnet Folkehelseinstituttet at man risikerte å få 6700 personer på sykehus samtidig om R-tallet var 1,3. Av disse var 1760 personer på respirator. Antall intensivpasienter vil være et sted mellom de to tallene.

Ifølge Helsedirektoratets siste innspill, kan sykehusene i dag normalt tilby rundt 300 intensivplasser, noe som kan utvides til rundt 900 intensivsengeplasser ved stort behov. Det er langt under behovet i en verste fall-situasjon.

I verste fall skal sykehusene kunne stille til disposisjon 1200 intensivplasser, men da vil nær all annen behandling på sykehusene settes på pause.

Espen Nakstad svarer følgende på hva som skal til for å kunne ruste opp sykehusene til å håndtere en pandemi uten tiltak:

- Det vil nok ikke være mulig å skalere opp til et nivå som kan håndtere fri smittespredning i samfunnet fordi smitteveksten vil øke raskere og raskere med et høyt reproduksjonstall. Vi ser da at kapasiteten raskt blir sprengt, for eksempel i England, selv om bare 1 prosent av befolkningen har aktiv sykdom samtidig, sier Nakstad.

Høie: - Kan ikke fjerne tiltak kun ved å øke antall intensivplasser

Til tross for at antall medisinsk ansatte er omtrent uendret, og at intensivkapasiteten er uendret, mener likevel helseminister Bent Høie at sykehusene er bedre stilt enn før pandemien - og at mye har skjedd:

- Sykehusene våre kan raskt iverksette opptrappingsplanene hvis situasjonen tilsier det. Vi har nok utstyr, og respiratorkapasiteten er betraktelig høyere enn i mars. Over 3100 ansatte har gjennomgått internopplæring i intensivbehandling av covid-19-pasienter, skriver Høie i en kronikk i DN.

Han forteller at sykehusene har fått tre oppdrag:

Det skal utdannes flere intensivsykepleiere, og det skal opprettes minst 100 nye utdannelsesstillinger i intensivsykepleie.

Styrke arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.

Utrede det fremtidige og helhetlige behovet for intensivkapasitet i sykehusene.





- Det står ikke på penger. Vi har økt bevilgningene med 6,5 milliarder kroner i år i forbindelse med virusutbruddet, slik at sykehusene kan gjøre nødvendige tilpasninger i drift, bygg- og personellbehov. Vi kan dessverre verken løse pandemisituasjonen eller fjerne tiltak kun ved å øke antall intensivplasser, sier helseministeren.

