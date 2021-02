Danske Telenor-kunder betaler halv pris: Får dobbelt så mye datatrafikk som nordmenn

Telenor la fram solide tall tirsdag morgen. Én grunn til det er gullkantede norske kunder.

Telenors kunder i Asia er mange i antall, men inntektene per kunde er mange ganger lavere enn i de nordiske landene. Det er imidlertid stor forskjell også mellom Sverige, Norge og Danmark.

I kvartalstallene som Telenor la fram tirsdag finnes det et unnselig tall som forteller mye om hvor og hvordan selskapet tjener penger. ARPU står for «Average Revenue per User», altså snittomsetning per bruker. Det er mobilbransjens målestokk for hva hver enkelt abonnent bringer til kassa hver måned.

Les også: Derfor bør du oppdatere iPhonen din nå

Kvartalets regnskap viser at mens en norsk kunde bidrar i snitt med 344 ARPU-kroner, gir hver danske kunde bare 163 kroner nye kroner i kassa, mens hver svenske Telenor-kunde tilfører 189 kroner i måneden.

Det er også forskjell på prisene.

Et Telenor-abonnement med fri sms og tale og 15 GB datatrafikk koster 139 danske kroner (196 norske kroner) i Danmark. Norske kunder må til sammenlikning betale 399 kroner, altså dobbelt så mye, for bare 6 GB.

Et mobilabonnement fra Telenor med fri databruk 250 kroner i Danmark, tilsvarende 350 norske kroner. I Norge koster et tilsvarende abonnement opp til 799 kroner i måneden.



Forskjellen mellom Norge og Danmark har tillegg glidd ytterligere fra hverandre det siste året. Telenors inntekter per bruker i Norge har økt dobbelt så mye som i Danmark, mål i kroner, og prisene i Danmark er blitt redusert.

Epler og bananer

Telenor-sjefen går imidlertid ikke med på at sammenlikningen er spesielt interessant.

- Da sammenlikner du epler og bananer, sier Brekke om å sammenlikne norske og danske Telenor-inntekter.

Han påpeker at Telenor i Norge har en markedsledende posisjon, som operatør med klart flest høyende-kunder.

- I Danmark er vi en liten aktør der vi konkurrerer i det mer prissensitive markedet. I tillegg er det en helt annen infrastruktur i Danmark enn i Norge. Bare i 2020 brukte vi 4,5 milliard kroner på å bygge infrastruktur i Norge. Dette er mer krevende enn i Danmark, og derfor blir det feil å sammenligne kundene på denne måten.

Uenig

Tore Aarønæs i Telecom Norge, som har analysert telekommarkedet i over 20 år, og mener en sammenlikning mellom Danmark og Norge på pris og snittinntekt per bruker (arpu) er rimelig.

– Det er en kjent problemstilling at vi betaler mye mer i Norge enn i andre land. Det bortforklares gjerne med med mye rart. Men telekomtjenester leveres med hjelp av den samme teknologien og koster omtrent det samme i alle land. Bemanningen koster litt mer i Norge, men det er samtidig en stund siden Telenor hadde 17.000 ansatte her i landet, sier Aarønæs.

Han synes det er uheldig av norske kunder betaler så mye mer

– Det er trist for norske forbrukere at vi må betale så mye mer for relativt like produkter, spesielt når vi ser at forskjellene øker. Det er en folkesykdom i Norge at vi finner oss i å betale for mye for ting, sier han.

- Vi har vært viktige

Telenor har 20 millioner mobilkunder Myanmar, der militæret kuppet makten dagen før den norske telekjempen la fram kvartalstall. Minutter før Nettavisen intervjuet Sigve Brekke tirsdag ettermiddag hadde han fått beskjed om at telenettet i det asiatiske landet var i drift igjen etter nedetid. Hendelsen i landet gjør sterkt inntrykk på Telenor-sjefen:

- Jeg var på bakken da militærregimet ble styrtet i 2013 og landet åpnet opp etter 50 år med diktatur. Det var et land som hungret etter kommunikasjonsløsninger. Ingen hadde internett! Jeg vil hevde at vi har bidratt til demokratiseringsprosessen ved å bygge opp der.

Les også: Telenor-tallene klare: 70.000 mobil-abonnenter er borte

I dag er Brekke opptatt av å trygge de ansatte:

- Det er leit, det som har skjedd nå. Jeg har vært i kontakt med de ansatte i dag. Nettet er oppe og fungerer, og vi betjener nå 20 millioner kunder. Det blir enda mer kritisk nå framover.

Tapte 70.000 kunder: - Det er OK

Ifølge Brekke er det dessuten knallhard konkurranse i lavprissegmentet også i Norge, med 15 aktører som leier nettkapasitet i tillegg til de tre operatørene med egne nett, Telenor, Telia og Ice.

Konsernet har fått merke dette det siste året ved at hele 70.000 mobilkunder har forlatt selskapet. Brekke tar dette med stor ro:

- Et kraftig fall er det ikke. Men vi har tøff konkurranse i Norge, særlig i det litt prissensitive segmentet, og blant dem som bruker datakort eller kontantkort. Men vi har hatt en tilvekst på 3.000 av vanlige abonnementskunder, som gir økt lønnsomhet for oss.

- Er det ikke bare rett og slett for mange kunder i Norge som ikke gidder eller trenger å sjekke rimeligere alternativer?

- I det prissensitive segmentet går vi ut nå og matcher prisene ganske ofte. Dessuten har vi en god vekst i tilleggtjenester - det er god betalingsvilje for sikkerhet og forsikring.

Les også: Nå tredobles mobil-bøtene: 5000 kroner og tre prikker

- Da kan du droppe bredbåndet

Mens det var mye snakk om 5G-nettet i 2019, fikk den teknologiske nyvinningen mindre oppmerksomhet i pandemiåret 2020. Det er likevel først nå effekten av den femte generasjonen av mobilnett begynner å bli merkbar for brukerne.

Nettet rulles ut fortløpende, og de siste Iphone-modellene er 5G-telefoner:

- Da merker kundene det. De får langt større hastighet og mer sømløse tjenester. Vi ser også at 5G for mange vil erstatte mobilt bredbånd, på hytta og lignende. Det er heller ingenting i veien for at 5G kan brukes som bredbånd i hjemmet.

- Så da kan du droppe bredbåndet?

- Er du misfornøyd med bredbåndleverandøren, er 5G en god erstatning, ja.

Reklame Derfor er denne vedkløyveren helt genial