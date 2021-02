Den russiske covid-19-vaksinen Sputnik V er 91,6 prosent effektiv, ifølge en analyse publisert i det velrenommerte medisinske tidsskriftet The Lancet.

Uavhengige eksperter sier de nye opplysningene demper bekymringen over manglende åpenhet rundt vaksinen, som russerne allerede har begynt å rulle ut og som er eksportert til flere land.

De foreløpig funnene viser at vaksinen, som gis i to doser, er svært effektiv og tåles godt av deltakere over 18 år i den siste fasen av klinisk testing, sier medforfatter Inna Dolzjikova ved Russlands nasjonale forskningssenter for epidemiologi og mikrobiologi.

