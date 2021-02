Marseille-trener sa opp jobben på direkten

Andre Villas-Boas reagerer skarpt på at ledelsen i den franske fotballklubben Marseille kjøpte en spiller uten hans samtykke. Nå har han sagt opp jobben.

Villas-Boas kom med den oppsiktsvekkende kunngjøringen på en pressekonferanse tirsdag, ifølge det franske nettstedet La Provence.

Trenerprofilen opplyser at han ikke ønsker seg noen kompensasjon fra klubben, men at han utelukkende vil vekk.

Portugiseren hintet forrige fredag om at han ville gi seg som Marseille-trener til sommeren. Men etter at han tirsdag ble informert om at klubben hadde kjøpt midtbanespiller Olivier Ntcham uten hans samtykke, fikk Villas-Boas nok.

– Dette er ikke akseptabelt. Jeg leste om at denne spilleren var kjøpt i mediene. Etter det leverte jeg inn en skriftlig oppsigelse, sa han på en pressekonferanse.

– Jeg avventer svar fra klubben. Enn så lenge så forbereder jeg meg på kampen mot Lens, tilføyde Villas-Boas.

Portugiseren understreker at beslutningen ikke har noe å gjøre med supporterprotesten som ble gjennomført og som stanset kampen mot Rennes lørdag.

(©NTB)

Reklame Wayne Rooney har hentet Manchester United-kaptein