Retorikkekspert om tiltaksendringer: – Snart en heltidsjobb å følge med

Hyppige endringer i koronatiltak gjør det vanskelig å vite hvilke som gjelder, mener retorikkekspert Kjell Terje Ringdal.

– Det skjer så fort og så mye. Det er så mange ringer og byer. Man har nasjonale tiltak, krav og forordninger. Og så er det lokale tiltak som kan overprøve de nasjonale. Det er snart en heltidsjobb å følge med, sier Ringdal, som er førstelektor ved Høyskole Kristiania, til TV 2.

Han mener at kommunikasjonen rundt koronatiltakene, som i det siste har vært oppdatert relativt hyppig, gir en «Joker Nord»-følelse og viser til Team Antonsen-parodien av et jokerspill der reglene endret seg underveis og var vanskelige for innringerne å forstå.

Ringdal mener likevel det er vanskelig for helsemyndighetene å gjøre noe særlig annerledes med kommunikasjonen sin, fordi hele situasjonen er komplisert.

