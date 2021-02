Navalnyjs team oppfordrer til nye demonstrasjoner

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs team oppfordrer tilhengerne til umiddelbart å holde nye demonstrasjoner etter fengslingskjennelsen.

Forrige helg og helgen før var det demonstrasjoner mot rettsforfølgelsen av Navalnyj i en rekke russiske byer. Tusenvis ble arrestert.

En domstol i den russiske hovedstaden besluttet tirsdag kveld at Navalnyjs betingede dom skulle omgjøres til fengsel i 3,5 år.

Bakgrunnen er brudd på vilkårene for en betinget dom for underslag og hvitvasking som han fikk i 2014. Over 300 personer som forsøkte å demonstrere utenfor domstolen, ble pågrepet tirsdag, ifølge OVD Info.

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, hevder at dommen fra 2014 var politisk motivert.

(©NTB)

