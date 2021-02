«Trump-spøkelse»: - Hun er en avskyelig og veldig farlig galning som bør utvises

Donald Trump støtter henne: Se de elleville teoriene hun tror på.

NEW YORK (Nettavisen): Republikaneren og tilhengeren av konspirasjonsteorier, Marjorie Taylor Greene, setter sinnene i kok i USA.

Årsaken er flere artikler de siste ukene der det kommer frem hvilke konspirasjonsteorier hun har gitt sin støtte til, samt at hun også har gitt sin støtte til innlegg i sosiale medier om å henrette demokratenes Nancy Pelosi og henge Barack Obama.

- Virkelighetsfjern, avskyelig og veldig farlig

Marjorie Taylor Greene får nå massiv kritikk, ikke bare av demokratene, men også av egne partifeller.

Den britiske programlederen Pierce Morgan, som inntil nylig var en god venn av tidligere president Donald Trump, reagerer også på det som har kommet frem om Green i det siste.

- Marjorie Taylor Greene er en virkelighetsfjern, avskyelig og veldig farlig galning hvis tilstedeværelse i den amerikanske kongressen er en skam for Amerika. Tannløse republikanere må gro noen baller, begrave Trumps spøkelse og utvise henne, skriver Pierce Morgan i en kommentar i Dail Mail.

Les også: Grusomme tall for Trump: - Radioaktivt

Vil fjerne henne fra Kongressen

Flere demokrater forsøker også nå å få Marjorie Taylor Greene fjernet fra Kongressen.

I tillegg retter også republikanernes mektige Mitch McConnell hard kritikk mot sin partifelle.

Greene har støttet en rekke konspirasjonsteorier som er fremmet av QAnon-bevegelsen. Hun har også gjentatt tidligere president Donald Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

«En kreftsvulst for Det republikanske partiet»

I en uttalelse til The Hill advarer McConnell om at Green, som er nyvalgt kongressrepresentant fra Georgia, omfavner det han kaller «sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier».

Hun er «en kreftsvulst for Det republikanske partiet», sier lederen for republikanerne i Senatet.

– En person som har antydet at kanskje det ikke var noe fly som traff Pentagon 11. september, at grusomme skoleskytinger var iscenesatt, og at Clinton-paret fikk JFK juniors fly til å styrte, tilhører ikke virkeligheten, fortsetter McConnell.

Greene slår tilbake på Twitter

Greene har svart på McConnells kritikk via Twitter.

– Den virkelige kreftsvulsten for Det republikanske partiet er svake republikanere som bare vet hvordan de kan tape med stil. Dette er hvorfor vi taper landet vårt, skriver hun.

Hun har også startet en underskriftskampanje for de som støtter henne.

Se flere av hennes Twitter-uttalelser lenger ned i saken.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ventes å innkalle Greene til et møte denne uken. Demokratene truer samtidig med å holde en avstemning denne uken for å kaste Greene ut av komiteene der hun sitter, dersom McCarthy ikke fjerner henne først.

- Greene blir ikke utvist

Men ikke alle er like sikre på om Greene vil bli utvist.

- Marjorie Taylor Greene og hennes konspirasjonsteorier blir ikke utvist fra kongressen. Bare fem medlemmer av kongressen er utvist fra huset. Greene blir ikke den sjette, skriver Hayes Brown i MSNBC i en kronikk denne uken, og viser blant annet til at hun fortsatt har støtte av tidligere president Donald Trump.

Han skriver at Donald Trump ifølge en artikkel i New York Times til og med skal ha ringt Greene og heiet henne frem.

Brown gjør også et poeng av at Marjorie Taylor Greene har stor støtte i sitt eget distrikt. Skribenten drar blant annet frem en kommentar fra en av hennes tilhengere på Facebook, etter at en NBC News-ansatt spurte leserne om hva de mente om hennes kommentarer og Facebook-poster:

- Noah var selv en konspirasjonsteoretiker da han bygde arken. Så, hvem er vi da til å si hva som er sant eller ikke?

Her er flere av Twitter-meldingene til Marjorie Taylor Greene:

- Trump satte alle kongressmedlemmenes liv i fare

I en uttalelse på tirsdag hevder Demokratene i Huset at Donald Trump utsatte alle medlemmene i Kongressen for livsfare da han sendte sine tilhengere som en «ladd kanon» mot de folkevalgte, skriver NTB.

Påstanden fremmes i prosesskrivet fra demokrater i Representantenes hus, som fungerer som aktorat i riksrettssaken som starter mot Trump neste uke.

– I et alvorlig svik mot sin presidented oppildnet president Trump en voldelig mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget, sier aktoratet med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen.

Trump: «Heksejakt»

Trump selv har ikke villet ta ansvar for stormingen av Kongressen, men fordømte 14. januar voldsbruken til sine støttespillere. Riksrettsprosessen har han kalt for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie», et begrep han også brukte om den første riksrettssaken.

Trumps advokater sier at Senatet ikke kan stille Trump for riksrett ettersom han nå er en sivil borger. Advokatteamet argumenterer også for at Senatet ikke har myndighet til å nekte ekspresidenten å stille til offentlige verv i fremtiden, skriver Reuters.

De benekter også at 74-åringen hadde en medvirkende rolle da Kongressen ble stormet for en drøy måned siden. Advokatene omtaler riksrettsprosessen som ukonstitusjonell.

For at han skal bli dømt, må samtlige demokrater og 17 av de 50 republikanske senatorene finne ham skyldig.

