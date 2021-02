Mexico godkjenner russisk koronavaksine

Mexicos helsemyndigheter gir hastegodkjenning til bruk av den russiske koronavaksinen Sputnik V.

Legemiddelverket Cofepris ga nødgodkjenningen tirsdag kveld, opplyser visehelseminister Hugo Lopez-Gatell.

Godkjenningen kom på plass samme dag som det medisinske tidsskriftet The Lancet publiserte foreløpige testresultater fra fase tre-studien av den russiske vaksinen. Studien viser at Sputnik V er 91,6 prosent effektiv.

Mandag skrev Mexico under en kontrakt med Russland om 400.000 vaksinedoser som blir levert denne måneden.

Mexico ga grønt lys for Pfizers vaksine i desember og AstraZenecas vaksine i januar. Så langt har landet mottatt rundt 675.000 doser, alle fra Pfizer, et antall som monner lite i et land med 126 millioner innbyggere.

Mexico er hardt rammet av pandemien.

(©NTB)

