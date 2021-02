Danmark innfører «koronapass»

Den danske regjeringen skal ha blitt enig med næringslivet om dette.

- Det er deler av det danske samfunnet som må holdes i gang, og derfor er jeg glad for at regjeringen i samarbeid med næringslivet har laget et digitalt koronapass. Det vil være klart om noen måneder, og det vil åpne igjen samfunnet. Jeg er glad for at vi lykkes med dette partnerskapet. Dette vil være fordel til næringslivet og hele samfunnet, sa finansminister Morten Bødskov innledningsvis.

- Forutsetningen for at vi får dette, er at vi holder koronasmitten nede, la han til.

Brian Mikkelsen, sjef i Dansk Erhverv, danskenes svar på NHO, var en blid mann på dagens pressekonferanse.

- Vi gleder oss til å komme i gang. Dette vil åpne det danske samfunnet igjen, sa Mikkelsen.

Vil ta noe tid

I utgangen av februar regner danskene med å ha innholdet i passet klart, men Bødskov sa at den teknologiske løsningen ville ta noen måneder.

- Det vil være et pass som alle kan ha på mobilen sin. Vi ser på en teknologisk løsning gjennom en app, fortalte finansministeren.

- Det handler om å få i gang teknologien så fort som mulig, la Bødskov til.

- Lys i enden av tunnelen

Det er dansk TV 2 som erfarer dette på morgenkvisten onsdag. De skriver at passet vil være klart til bruk om cirka en måneds tid, og etter det kanalen erfarer, er det i første omgang forretningsreisende som vil dra nytte av passene. Dette blir gjort for å få hjulene i gang igjen i dansk næringsliv.

- Det vil gi håp og lys i enden av tunnelen for mange danske virksomheter, sier Brian Mikkelsen til danske TV 2. Han er sjef i Dansk Erhverv, som er danskenes svar på NHO.

Tanken er at passene skal inneholde opplysninger om hvorvidt man er vaksinert mot covid-19. Dette kan gjøre det enklere for dem som ønsker å møte forretningsforbindelser, ansikt til ansikt.

