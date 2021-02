Kraftig snøfokk på Sørlandet ventes - gult farevarsel sendt ut

Fra onsdag ettermiddag blir det mye vind på Sørlandet. Meteorologisk institutt har også sett sg nødt til å advare mot én spesiell ting.

Fra klokken 12 meldes det nemlig om sterk vind og snøfokk i Agder-området. Yr.no melder at dette er ventet i områdene nær kysten, men at også indre strøk kan være utsatt.

Like før onsdag formiddag ble også samme farevarsel sendt ut i Vesterålen, Troms og Finnmark.

Faren kommer til å vare helt til torsdag klokken 13, noe som kan skape problemer for bilførere. Snøfokk reduserer sikt da den sterke vinden plukker opp snø fra bakken og kaster det rundt. Kraftigere vind betyr mer redusert sikt.

- Skal veldig lite til

- Det som skjer er at det ikke er så mye snø tilgjengelig, men litt er det. I løpet av ettermiddag øker det til nordøstlig stiv kuling på kysten. Da er det vår erfaring at det skal veldig lite til, når det er så kaldt, at det blir problemer på veiene, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til Nettavisen.

Han forteller at man før i tiden varslet om vanskelige kjøreforhold under slike omstendigheter, men det varselet finnes ikke lenger. Likevel utgjør kombinasjonen snøfokk og kulde en viss fare for bilistene.

- Alle faktorer drar i samme retning. Erfaringsmessig blir det litt problematikk for de som ferdes på veier.

Det blir anbefalt å beregne ekstra tid til transport og kjøring, sjekke veimeldinger på 175.no, bruke riktige dekk og å kjøre etter forholdene.

Til slutt anbefales det også å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Advarer mot kuldesjokk

Escobar Løvdahl kommer også med en viktig oppfordring til folk generelt som planlegger og ferdes ute. For den arktiske luften som sirkulerer over landet har nemlig ikke tenkt til å gi seg med det første.

- Det er omtrent ti år siden siste det var såpass kaldt over lenger tid. Mange har kanskje opplevd minus 15 og 20 grader ute, men det er store lokale forskjeller ute og går. Det kan variere veldig over korte avstander, sier han.

Spesielt enkelte områder, for eksempel inne i skogen, kan man havne i et kuldehull. Da synker fort kuldegradene betraktelig fra området man la ut på turen fra.

- Noen steder kan det være ti og 15 grader forskjell om man bare går fra ett sted til et annet. Det gjelder å kle seg etter forholdene, og vite at vinden gjør temperaturen betydelig kaldere, oppfordrer Escobar Løvdahl.

I tillegg understreker han viktigheten av å få med alle hjem fra en tur, selv om det kanskje virker unødvendig å minne om.

- Om man blir sittende alene kan det fort bli kaldt og farlig. Man må ta høyde for at det kan bli innmari kaldt utendørs nå. Januar i år er totalt forskjellig fra i fjor.

