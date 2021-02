Bournemouth-manageren fikk sparken etter fire strake tap

Joshua King forsvant fra Bournemouth til Everton i en tung tid for sørkystklubben. Nå er også manager Jason Tindall borte.

Bournemouths plan om å ta seg tilbake til Premier League på første forsøk ser betydelig tyngre ut etter fire strake tap den siste perioden. Onsdag måtte Tindall ta konsekvensen av det.

Manageren, som også har spilt for Bournemouth i mange år, ble fjernet fra jobben dagen etter 1-2-tapet hjemme mot Sheffield Wednesday.

– Det er en avgjørelse som ikke var enkel, gitt Jasons enestående innsats for klubben som spiller, assistent og manager. Samtidig har de siste prestasjonene og resultatene vært betydelig svakere enn styrets forventninger, skriver Bournemouth på sitt nettsted.

«The Cherries» hadde håp om å snu trenden i tirsdagens kamp, men tapte som følge av en overtidsscoring. Spissen Sam Sturridge beskrev det som «hjerteskjærende».

Tindalls avgang kommer et drøyt døgn etter at Joshua King forlot Bournemouth etter en rekke sesonger der. Nordmannen skal spille for Everton ut sesongen.

Bournemouth ligger på 6.-plass i mesterskapsserien, men har et stykke opp til de beste lagene.



