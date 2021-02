Miljøorganisasjoner vant fram i fransk klimasøksmål

En domstol fant onsdag den franske stat skyldig i å ikke ha agert for å stanse klimaendringene, en seier for miljøorganisasjoner som gikk til søksmål.

Domstolen mener at den franske regjeringens uvirksomhet har ført til økologisk skade, men sier den vil bruke to måneder på å bestemme om det er nødvendig å tvinge president Emmanuel Macron til å innføre tiltak for å kutte utslippene ytterligere.

Organisasjonene som står bak søksmålet, fikk støtte av mer enn 2 millioner franskmenn i en underskriftskampanje. Det er det første klimasøksmålet i landet.

Frankrike har forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990, et løfte organisasjonene mener de er i ferd med å bryte. Saken er del av en innsats fra klimaforkjempere verden over for å forsøke å tvinge regjeringer til å føre mer ambisiøs klimapolitikk.

I 2019 beordret Nederlands høyesterett regjeringen til å kutte utslippet av klimagasser med 25 prosent fra 1990-nivåer innen slutten av 2020 etter at miljøforkjempere gikk til sak.

I Norge saksøkte miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace i 2015 staten for brudd på grunnlovens miljøparagraf ved å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet, ettersom det er kjent at forbrenning av olje og gass ødelegger klimaet.

Saken endte til slutt opp i Høyesterett, der miljøorganisasjonenes anke ble forkastet like før jul.

