Israel har vært i fronten på vaksinering i verden. Men nå finner helsepersonell det stadig vanskeligere å få folk til å vaksinere seg.

Minst en leverandør ble tvunget til å kaste vaksinedoser som har utløpt på dato, viser mandagens rapporter, ifølge The Times of Israel.

Totalt 3,1 millioner israelere har fått sin første dose og 1,8 millioner har fått den andre dosen.

Tusen doser rett i søpla

De siste dagene skal helseleverandøren Clalit ha kastet rundt tusen doser, som var utløpt. Årsaken skal ha vært at det ikke var innbyggere som ønsket å få satt disse vaksinedosene.

Clalit er den største av Israels fire statlige mandatorganisasjoner for helsetjenester.

Det israelske helsedepartementet meldte mandag kveld at 87.000 mennesker var blitt vaksinert på et døgn. For noen uke siden lå denne raten på rundt 150.000 mennesker, skriver The Times of Israel.

Pfizer-vaksinen som brukes i Israel utløper raskt etter at den er fjernet fra dypfrysing.

Israel sitter på et stort vaksinelager. Samtidig sliter mange land, også europeiske, med å sikre forsyninger til befolkningen.

Til tross for det relativt høye antallet vaksinasjoner i den israelske befolkningen, og uker med nedstengning, fortsetter viruset å løpe voldsomt, hovedsakelig på grunn av mer smittsomme varianter. Landet er fortsatt stengt ned.

Forsøker å nå fram

De siste dagene har både Clalit og Meuhedet sendt ut meldinger til innbyggere, og tilbudt vaksinen. Disse har også vært rettet mot personer utenfor det Israelske helsedepartementets prioriterte grupper.

Kalanit Kay, som administrerer vaksinekampanjen, opplyser at de også har forsøkt å nå folk i ulike kanaler, også via sosiale medier.

– Vi har sendt ut meldinger på Facebook, og tekstmeldinger til alle som bor i området, der vi tilbyr alle å komme inn tidlig og bli vaksinert, sier Kay til den israelske TV- kanalen Keshet 12.

Videre sier hun:

– De siste dagene har vi sett en nedgang i vaksinasjoner, og i antall personer som kommer inn for å få sin første dose.

Vaksinasjonsgraden av folk over 60 år har flatet ut fordi mange i denne aldersgruppen allerede har blitt vaksinert.

Israelsk vaksinasjonskampanje forventes å bli åpnet for alle aldre i hele landet enten denne uken eller neste uke, rapporterer nyhetssiden Ynetnews.

I et forsøk på å å flere til å vaksinere seg, advarte ordfører i byen Lod, Yair Revivo i en Facebook-livestream at han vil gi de som ikke vaksinerer seg «sanksjoner». Blant dette er et forbudt mot shopping, og forbud mot fysisk oppmøte på utdanningsinstitusjoner.

Vaksinasjonsgraden er fortsatt mye lavere blant Israels arabiske og ultra-ortodokse samfunn enn resten av befolkningen, opplyser Keshet 12.

Høyere R-tall

Etter at smittetrykket har falt i flere uker, har det nå begynt å øke igjen, ifølge data utgitt av en militær innsatsstyrke mandag. R-tallet har gått fra 0,9 til 0,96 i løpet av en uke.

Samtidig viser rapporten at det er en reduksjon i antall nye tilfeller, samt reduksjon i alvorlige tilfeller hos pasienter over 60 år. Dette sies å kunne tilskrives den omfattende vaksinasjonskampanjen, som startet med denne aldersgruppen.

Gir vaksine til Palestinere

Israels forsvarsminister Benny Gantzs, sa forrige uke at Israel nå vil overføre 5000 doser av koronavirusvaksinen til palestinerne for å vaksinere medisinske arbeidere i frontlinjen, skriver ABC News.

Palestinerne ligger langt bak Israels vaksineringskampanje, og har ikke tidligere mottatt noen vaksiner.

