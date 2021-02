Eli Kari Gjengedal om «Farmen»-tilværelsen: – Følte meg ensom

Eli Kari Gjengedal fikk en konkret beskjed av TV 2-sjefen før «Farmen kjendis»-deltakelsen. Så ble det for mye.

Etter flere uker isolert inne på en gård 100 år tilbake i tid, ble det en følelsesladd episode av «Farmen kjendis» onsdag kveld da deltakerne mottok brev med hilsener og bilder fra familie og venner utenfor gården.

Flere tar til tårene etter å ha lest bunken med brev de har mottatt, men for den tidligere værdamen Eli Kari Gjengedal (49) blir heller brevene en oppvekker. Før hun sjekket inn på gården hadde hun nemlig satt seg et personlig prosjekt om å ta mer plass og tørre å si fra om ting – noe hun i løpet av livet ikke alltid har vært like flink til.

– Familien min og vennene mine ga meg en klar beskjed om at jeg måtte huske å ta plass inne på gården. Til og med sjefen min i TV 2 sa til meg: «Nå må du passe på å ikke være for snill. Du må ta plass», forteller Gjengedal til Nettavisen.

Ble utmattet

Prosjektet startet bra. Gjengedal tok stor plass den første uken og meldte seg blant annet frivillig til å bli storbonde. Hun tok vanskelige valg, som for eksempel å velge førstekjempe, og turte å delta på steder hun ønsket å delta på – men som hun kanskje ikke hadde så mye kunnskap om.

– Det folk ikke vet var at alt dette krevde veldig mye av meg. Jeg ble veldig sliten og utmattet, og glemte etter hvert målet jeg hadde satt meg, forteller Gjengedal.

Utover i oppholdet begynte Gjengedal å mistrives mer og mer. Ikke fordi hun ikke trivdes med deltakerne, men fordi hun hun ikke følte at hun kom til å få utrette de tingene hun ønsket å gjøre i løpet av oppholdet sitt.

– Jeg hadde tre mål med min deltakelse. Tre ting som jeg ønsket å prøve meg på: Lære meg å ri, ettersom jeg er veldig redd for hester, felle et tre på riktig vis og få smi meg en ring til minne om oppholdet, sier Gjengedal.

– Men for å få til det så måtte jeg ta plass og si: «Jeg vil lære meg å ri. Kan du vise meg?». Bare det å tørre å kreve å få være med på å felle et tre for eksempel. Men det var alltid noen andre som også ville det, og da lot jeg det gå, sier Gjengedal til Nettavisen.

Fikk en oppvekker

Ifølge Gjengedal har hun alltid vært en person som lar seg overkjøre, og som alltid har vært konfliktsky.

– De som kjenner meg vet at jeg ikke er en person som tør å ta plass. Jeg lar alle gå foran meg, og av og til står man igjen på startstreken fordi man ikke tok den plassen. Det virker kanskje rart for seerne av «Farmen» ettersom jeg klarer å ta den plassen den første uken, men det krevde altså ekstremt mye av meg, sier Gjengedal.

Gjengedal forteller at hun var så sliten av å prøve så hardt at hun nesten glemte hovedgrunnen til hvorfor hun ønsket å delta. Da Gjengedal mottok brevene fra venner og familie fikk hun seg derimot en oppvekker.

– Det var Ingeborg, bestevenninnen min, som hadde skrevet det alle hadde sagt til meg før jeg sjekket inn: «Ikke vær for snill nå». Det ble en påminnelse for meg om hvorfor jeg var der, sier Gjengedal.

– På det tidspunktet hadde jeg blitt skjørere og skjørere og følte meg veldig alene selv om jeg var sammen med en superfin gjeng. Det går an å føle seg ensom selv om man er mange. Jeg følte de andre snakket til rollen min og ikke til meg som person – men alt satt jo i hodet mitt. Min største konkurrent og min største fiende der inne var meg selv, fortsetter hun.

Etter oppvekkeren fra brevet tar Gjengedal en prat med Signy Fardal. Det var nemlig et par deltakere der inne som allerede visste om Gjengedals personlige prosjekt.

Fant trygghet

Signy Fardal var en av de Gjengedal hadde fått best kontakt med inne på gården, og dermed følte hun at det var den riktige personen å betro seg til.

– Jeg stolte på Signy. Hun er en drivende, god journalist og har vært leder i mange år. Hun var på mange måter min mentor der inne, og i tillegg er vi fra samme sted. Hun forsto meg godt, og sa de tingene som mange jeg kjenner sier til meg. At jeg er altfor høflig og at det var min tur til å ta plassen igjen. Det var veldig fine ord, sier Gjengedal.

For Gjengedal, som ikke finner den rollen naturlig, koster det ekstra mye å tørre å gå ut av komfortsonen.

– Jeg lar meg ofte tråkke litt på, selv om man ikke skal gjøre det. Det er bare sånn jeg er. Svak mentalt. Men etter det fikk jeg en oppvekker, og jeg fikk bekreftet at jeg er avhengig av min heiagjeng hjemme, sier Gjengedal.

Etter brevet, og praten med Fardal, ble Gjengedal mye mer fokusert på hva hun selv ville ha ut av deltakelsen.

– Terje Sporsem ble også en stor inspirasjon for meg. Han harselerer med glimt i øyet. Jeg ville vise at jeg er litt morsom jeg også, og at jeg også har meninger når ting går dårlig ikke bare smiler, sier Gjengedal og er stolt av sin deltakelse i dag.

